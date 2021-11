Les émissions mondiales de CO2 sont presque revenues au niveau d'avant Covid

La crise du Covid n'aura été qu'une parenthèse pour le climat. Les émissions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre, sont reparties de plus belle, laissant de moins en moins de temps pour contrer le réchauffement climatique, alerte jeudi 4 novembre une étude du Global carbon project, un groupe de scientifiques internationaux. La pandémie avait mis à l'arrêt une bonne partie du monde et de son économie très dépendante des énergies fossiles, entraînant une chute spectaculaire de 5,4% des émissions totales en 2020. Mais en 2021, elles devraient rebondir de 4,9% pour se rapprocher à moins de 1% du record absolu de 2019.

La Chine et l'Inde, mauvais élèves

Malgré les promesses de plans de relance post-Covid "verts", cette reprise se fait surtout avec les énergies fossiles : les émissions dues au charbon devraient ainsi dépasser leur niveau de 2019 et celles dues au gaz atteindre leur plus haut historique. Les émissions dues au pétrole, projetées en augmentation de 4,4% pour 2021, ne rattrapent pas leur niveau de 2019, mais les auteurs de l'étude soulignent que le secteur des transports n'a pas encore recouvré ses niveaux d'avant-crise. Le rebond risque donc de s'accélérer. L'Inde et la Chine, qui font partie des pays les plus pollueurs du monde, devraient afficher des niveaux d'émissions plus hauts en 2021 qu'ils ne l'étaient en 2019, alors que les États-Unis et l'Europe devraient avoir des niveaux légèrement plus bas. Il n'empêche, les émissions américaines comme européennes devraient augmenter par rapport à 2020.

"Un rappel à la réalité de ce qui se passe"

Cette étude constitue donc un "rappel à la réalité de ce qui se passe dans le monde pendant que nous discutons à Glasgow de la façon de combattre le changement climatique", souligne la climatologue Corinne Le Quéré, autrice de cette étude. "Le rebond a été encore plus fort que je ne pensais", abonde Glen Peters du Centre international de recherche sur le climat, un autre auteur. Les signataires de l'étude en appellent donc à "une action immédiate et une cohérence globale dans la réponse mondiale au changement climatique". La solution est entre les mains des 196 pays qui participent à la COP26 de Glasgow, en Écosse. Le sommet pour le climat doit permettre de relancer l'accord de Paris signé en 2015. Le texte prévoit de contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. À ce stade, les engagements sont loin d'être à la hauteur.