Les enchères pour la 5G vont commencer en France

Les enchères vont bientôt s'ouvrir pour l'attribution des fréquences 5G en France. Orange, SFR, Bouygues et Free se préparent à déployer cette technologie sur tout le territoire. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a dévoilé (Arcep) a dévoilé les conditions d'attribution des fréquences 5G pour les opérateurs : SFR, Bouygues, Orange et Free vont pouvoir se positionner et déployer ce réseau ultra rapide sur tout le territoire. Orange prévoit un déploiement de la 5G dès le printemps prochain.

75% de la France en 5G en 2022

D'après les estimations des opérateurs, les trois quarts du territoires seront couverts par la 5G d'ici 2022. Chacun va devoir couvrir au moins deux villes. En 2030, nous devrions tous pouvoir profiter de cette connexion ultra rapide depuis nos smartphones. Dix ans d'attente donc.

Pour entre autres, pouvoir télécharger un film ou recevoir un fichier volumineux en un claquement de doigts. Mais aussi développer les véhicules autonomes sur nos routes, la chirurgie à distance ou encore la robotique ultra rapide.

à lire aussi La 5G, quel intérêt pour nous ?

Les bémols de la 5G

En 2017, 230 scientifiques de 40 pays tirent la sonnette d'alarme : les ondes de la 5G pourraient avoir des effets néfastes sur les plantes, les animaux et sur nous. Des études depuis contredites par d'autres.

Ce qui inquiète aussi, ce sont les changements de société : nous sommes déjà "hyper connectés". Avec la 5G nous serons "ultra connectés" : toutes ces données que l'on va pouvoir s'échanger à une vitesse folle, vont avoir besoin de plus de serveurs, plus d'énergie, plus de téléphones, parce qu'il va falloir en changer pour capter la 5G.

Pas de quoi favoriser l'écologie.