Covid-19 : "Certains enfants ne vont pas bien du tout" explique la psychologue stéphanoise Joanna Mérieux

La santé mentale des étudiants fait l'actualité depuis des mois et on a parfois tendance à oublier celle des plus petits. Joanna Mérieux, psychologue stéphanoise, prône la communication.

On s'intéresse aux plus petits pour comprendre comment ils traversent la crise de Covid-19. Ils ne sont pas épargnés par la déprime explique Joanna Mérieux, psychologue à Saint-Étienne.

France Bleu Saint-Étienne Loire : On dit qu'un enfant s'adapte à tout. Même à cette période de Covid-19 ?

Joanna Mérieux : Les enfants se sont plutôt bien adaptés ces 10 derniers mois. La sécurité que leur envoyait les parents suffisait. Maintenant, ça commence à devenir compliqué. On se rend compte que les enfants ne vont pas bien du tout. Pas tous mais certains présentent des symptômes qui inquiètent.

Quels sont les signes qui doivent nous alerter ?

Rien n'est noté dans les livres et on marche à vue en découvrant les effets de la pandémie sur les enfants. Les symptômes que l'on observe ne sont pas directs. Les enfants ne disent pas "Maman, papa, j'ai peur du Covid". C'est un peu plus caché, détourné. Des enfants peuvent présenter des troubles du sommeil, poser beaucoup plus de questions que d'habitude. Certains parviennent moins bien à gérer leurs émotions avec des réactions amplifiées, plus intenses.

Il faut-être encore plus attentif aux enfants à haut potentiel ?

Ce sont des enfants particulièrement empathiques, à qui cela ne suffit pas qu'on leur dise qu'ils ne craignent rien. Le fait que la maitresse, la grand-mère ou la grand-mère d'un copain soient touchées peut avoir des effets sur eux.

Les adultes doivent parfois gérer aussi leurs propres crises. Il faut les déculpabiliser ?

Les parents essaient de rassurer leurs enfants mais nous sommes incapables de le faire complètement. Il y a des doutes et l'enfant l'habitude que les adultes aient le savoir et sachent comment les choses vont se dérouler. En ce moment ce n'est pas le cas et c'est très anxiogène pour eux.

La clé c'est la communication ? Extérioriser autant que possible ?

On ne peut pas mentir à l'enfant. Il faut donc apporter des réponses, apporter de la sécurité, de la régularité, des rituels et du plaisir dans sa vie. Il faut trouver un juste milieu. Lui faire regarder toutes les émissions sur le covid ce n'est pas forcément une bonne idée. Pas plus que de faire comme si il ne se passait rien. On ne doit pas être dans l'excès sinon l'enfant fantasme. Parfois le fantasme est plus anxiogène que la réalité.