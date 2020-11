Les enfants des victimes des attentats du 13 novembre au cœur d'une étude de chercheurs caennais

Depuis 2016, deux chercheurs caennais, le neuropsychologue Francis Eustache et l'historien Denis Peschanski, co-dirige le programme 13-Novembre. Une étude scientifique sur la mémoire des attaques terroristes de Paris et Saint-Denis en 2015. Ils vont désormais s'intéresser aux enfants des victimes.

Une étude scientifique inédite est menée à Caen depuis 2016, débutée quelques mois après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Attaque terroriste qui a fait 131 morts et plusieurs centaines de blessés. Le neuropsychologue caennais Francis Eustache et l'historien Denis Peschanski ont lancé le programme 13-Novembre. Ce travail de recherche vise à mieux comprendre la construction de la mémoire individuelle et de la mémoire collective à partir d'un événement traumatique.

Un millier de témoins directs ou indirects des attentats ont été interrogés plusieurs fois, sur la durée (l'étude scientifique doit durer 12 ans). "Nous suivons une cohorte de 1.000 personnes, a expliqué ce vendredi matin, cinq ans après le 13 novembre 2015, le professeur Francis Eustache invité de France Bleu Normandie. Leurs témoignages sont enregistrés par l'institut national de l'audiovisuel et le ministère de la Défense. Cela se passe dans différentes villes de France. Et plus spécifiquement, à Caen, nous suivons 200 personnes qui bénéficient, en plus de ces entretiens, d'examens médicaux, psychopathologique, psychiatrique et puis surtout un suivi en imagerie cérébrale."

Ainsi, plusieurs populations ont été écoutées par les chercheurs. Des gens qui étaient devant de leur télévision, ce soir là, ou qui suivait l'évolution de cette nuit d'horreur à la radio. Mais aussi des personnes qui étaient au plus près des attentats qui se trouvaient dans la fosse du Bataclan, sur les terrasses, aux abords du stade de France. "Il y a à la fois des personnes éloignées, en clair des Caennais, précise le professeur Eustache. Et 120 personnes qui viennent de la plupart de la région parisienne."

Une étude scientifique sur 12 ans

Les personnes sont régulièrement revues par l'équipe de recherche. Elles ont été vues en 2016, 2018 et le seront à nouveau en 2021. "On voit l'évolution des choses sur le plan clinique, détaille le spécialiste de la mémoire. On constate que certaines personnes ont développé des symptômes. Ce que l'on attendait évidement, vu l'ampleur du traumatisme. C'est ce que l'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Cela concerne, à peu près, la moitié des personnes qui étaient au plus près des attentats. Mais l’autre moitié n'a pas développé cette psychopathologie. On étudie à la fois les aspects cognitif, c'est à dire est-ce qu'il y a des mécanismes mentaux qui fonctionne bien ou fonctionne mal chez ces personnes ? Et puis, on étudie surtout le fonctionnement du cerveau. La capacité qu'ont ses personnes à réfréner le symptôme principal que sont les reviviscences, les intrusions. Ces images intempestives qui envahissent la conscience de la personne."

Les enfants des victimes des attentats vont témoigner

Dans le prolongement du programme scientifique 13-Novembre, les chercheurs caennais vont maintenant s'intéresser aux enfants des victimes des attentats de Paris et Saint-Denis. "On n'avait pas pu le mettre en place au début, car c'était trop complexe, se souvient Francis Eustache. En échangeant avec note conseil scientifique, c'est un sujet qui est très souvent revenu dans nos discussions. Étudier la mémoire des attentats, c'est aussi étudier la transmission au sein des famille."

Avant de lancer cette nouvelle étude, les associations de victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont été sondées. "On leur a demandé ce qu'ils pensait de réaliser une étude auprès des descendants des victimes. Et en fait, ils nous ont retourné la question en nous demandant de la mener car pour ces associations, il est très important de comprendre comment le traumatisme se transmet dans les familles. Quels sont, en quelque sorte, les chemins de cette transmission ? C'est un travail dont on a obtenu un financement très important de la région Normandie. Et il va démarrer, en principe, au printemps 2021."