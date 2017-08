Les épinards nous rendent-ils plus forts ?

Si on vous parle d'un personnage de dessin animé très fort, vous pensez à ... ? Popeye évidemment ! Le secret de sa force : les épinards, ce légume vert riche en fer qui le rend si fort. Voilà le message véhiculé pendant de nombreuses années. Une croyance qui s'avère pourtant être fausse...

Qui n'a jamais voulu être fort comme Popeye ? Exploser une boîte de conserve à la seule force de sa poigne ? Mais pour ça, il faut du fer, et quel aliment en comporte le plus ? Les épinards ! C'est du moins la croyance populaire véhiculée depuis des décennies. Une croyance fausse, puisque avec ses 2,7mg de fer pour 100g de feuilles fraîches, l'épinard est loin d'être la plus grande source de fer. Les lentilles ou les haricots en comportent par exemple bien plus.

Une erreur de virgule

Mais alors d'où vient cette idée reçue ? À l'origine de cette légende : l'erreur d’un biochimiste allemand en 1870. En indiquant la teneur en fer de l'épinard, une virgule aurait disparue : "2,7mg" se serait donc transformé en "27mg".

Lentilles, huitres, viande rouge...

On oublie donc les épinards comme source importante de fer. De nombreux autres aliments en comportent : lentilles, haricots, palourdes, huitres, foie ou viande rouge. À noter cependant que le corps humain absorbe moins bien le fer d'origine végétale. En cas de cure, il vaut mieux se tourner vers le fer d'origine animale.

Rôle essentiel du fer

Mais pourquoi a-t-on besoin de fer ? Ce minéral joue un rôle important dans la production d'hémoglobine du corps ainsi que dans la respiration des cellules. Il permet le transport d’oxygène dans le sang. Plus précisément, il retient les molécules d’oxygène dans l’hémoglobine pendant le trajet dans les artères et les vaisseaux sanguins et les relâche ensuite pour les libérer dans les tissus.

Les besoins en fer ne sont pas les mêmes suivant le sexe ou les différents cycles de la vie. Un homme a besoin en moyenne de 10mg de fer par jour. Les femmes en revanche sont plus sujettes à l'anémie (carence en fer). Elles ont des besoins plus importants, qui varient suivant la période : entre les grossesses, la ménopause ou les règles, le besoin peut monter jusqu’à 27mg pour les femmes enceintes.

Et les épinards alors ?

Peu de fer donc, les épinards ont cependant d'autres atouts : ils sont très riches en fibres et minéraux. Ils contiennent également de la lutéine et de la zéaxantine, deux antioxydants excellents pour les yeux.