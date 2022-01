Covid-19 : les services de réanimation marseillais saturés de patients non-vaccinés

Les hôpitaux marseillais sous haute tension face à la 5e vague du Covid-19 et le variant Omicron. Leurs services de réanimation sont saturés. Les hôpitaux de l'AP-HM accueillent près de 70 patients Covid en soins critiques. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, les taux d'occupation des services de réanimation dépassent les 100%, avec une grande majorité de patients non-vaccinés. "Les malades du Covid que nous soignons ne sont pas vaccinés dans près de 90 % des cas", soulignaient 500 médecins de l'AP-HM dans une tribune, ce lundi.

Trois opérations du cœur sur cinq annulées

A l'hôpital de la Timone, le service de cardiologie est chamboulé : 60% des opérations chirurgicales sont déprogrammées. Le personnel soignant est transféré vers les services de réanimation. "On est obligé d'annuler les opérations, parce que tous les patients opérés du cœur doivent aller en réanimation après l'opération et les places sont déjà occupés par les patients Covid", explique Frédéric Collart, le chef du service de cardiologie. "Plus on attend, plus le cœur peut souffrir et se fatiguer."

Jean-Marie Forel, chef de réanimation à l'hôpital Nord de Marseille expliquait, lundi, sur France Bleu Provence : "On voit beaucoup de gens dans nos services de réanimation qui sont non-vaccinés, et qui développent des formes graves de plus en plus jeunes (...) ils ont 30, 40 ou 50 ans." Il précisait que toutes les places en réanimation en région PACA sont aujourd'hui occupées par des personnes qui ont contracté le virus : "Nous sommes saturés par les hospitalisation Covid."

Un appel à se faire vacciner

Une personne non-vaccinée peut prendre également la place d'une personne vaccinée en réanimation, car "les services ne sont pas extensibles" et "beaucoup d'autres patients ont eu leurs opérations déprogrammées". Ces médecins, comme le Dr. Forel, sont très clairs : "Toutes les personnes sont soignées de la même façon, qu'elles soient vaccinées ou non-vaccinées." Ils dénoncent une situation dramatique : "Malheureusement nous avons commencé à opérer chez les sujets plus âgés le choix que ceux-ci ne pourront pas bénéficier de soins les plus complets possibles".

Dans la tribune publiée lundi, les soignants regrettaient que Marseille et sa région soient "parmi les moins vaccinées de France". Comme un appel à une prise de conscience, ils demandaient aux non-vaccinés de revoir leur position : "Quand vous êtes malades, quand vos enfants, vos parents ont besoin de nous, vous savez nous trouver, 24 heures sur 24, chaque jour de l'année. À notre tour, nous comptons sur vous."