Les établissements de santé de Lorraine face à la pénurie d'infirmières

"Dans le Grand Nancy, il manque à peu près 150 à 200 infirmières", confie Christophe Baillet, directeur du groupe Pasteur, à la tête des cliniques privées de Seichamp et Essey-les-Nancy. Cette dernière aurait besoin par exemple besoin d'une vingtaine d'infirmières en plus pour pouvoir assurer un service normal. Mais depuis le Covid, les départs se sont enchaînés et le recrutement de plus en plus difficile. Et les retards s'accumulent au moment de la prise en charge. "Sauf pour les cas les plus graves, mais sinon, pour une prothèse de hanche par exemple, il faut normalement entre 1 et 3 mois de délais. Là, il faut monter à 4 et 6 mois."

L'appel du libéral

Il y a notamment la question des salaires, avec l'attrait du libéral qui attire du personnel. "Il y a eu un gros effort de fait avec le Ségur de la santé, une infirmière gagne 20% de plus qu'avant le Covid. C'est peut-être encore insuffisant puisqu'au libéral, il y a des besoins et un niveau de rémunération plus important", explique Christophe Baillet.

Il y a également le problème de la formation. 30% des élèves infirmières stoppent leurs études au bout d'un an, "puisqu'on a des choix par défaut sur Parcours Sup". Et en outre, la plupart des élèves viennent d'autres régions et quittent le Grand Est une fois le diplôme obtenu. Sans compter la concurrence du Luxembourg, très forte dans le nord du département.

Une prime ?

Pour tenter de convaincre ces étudiants de rester, la solution viendra peut-être d'une prime. La région Grand Est a décidé fin septembre d'accorder jusqu'à 8 000 euros par an aux élèves qui déciderait de rester plusieurs années dans leur secteur de formation. Le principe serait de doubler le nombre d'années de formation : si les études durent 2 ans, le diplômé restera 4 ans au total. Une bonne idée selon Christophe Baillet, "mais je pense qu'il faudra quand même augmenter les quotas d'infirmières en formation", conclut-il.