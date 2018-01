Les établissements scolaires de l'académie de Nouvelle-Aquitaine en vigilance rougeole

Par Daniel Corsand, France Bleu Béarn

Après l'apparition de cas de rougeole dans les agglomérations de Bordeaux et Poitiers, l'académie de Nouvelle-Aquitaine lance un appel à la vigilance à toutes les écoles, lycées et collèges du Béarn et de la région.