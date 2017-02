Clermont-Ferrand : les étudiants en chirurgie dentaire en colère !

Une cinquantaine d'entre eux ont occupé ce jeudi matin les locaux de l'Assurance Maladie à Clermont-Ferrand. Ils dénoncent les conditions dans lesquelles se déroulent les négociations actuelles entre l'Assurance Maladie et les représentants de leur profession.

Les étudiants en chirurgie dentaire en colère. Ce jeudi matin, une cinquantaine de ces étudiants clermontois ont fait un sitting, en blouse blanche, dans les locaux de l'Assurance Maladie, rue du Clos Four à Clermont-Ferrand. Ils se mobilisent contre les négociations qui ont lieu en ce moment entre la sécurité sociale et les représentants de leur profession. Ils dénoncent des "décisions arbitraires" imposées par le ministère de la Santé.

Ils réclament la revalorisation de certains actes et également le développement de la prévention notamment en direction des plus jeunes.

Cela fait maintenant trois semaines qu'ils sont en grève pour dénoncer ces négociations.