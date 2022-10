Les étudiants en médecine de Nancy manifestent contre l'ajout d'une année d'internat en désert médical

Le projet du ministre de la santé, le Lorrain François Braun, fait grincer des dents. Pour mieux lutter contre les déserts médicaux, il souhaite instaurer une quatrième année d'internat pour les étudiants en médecine dans des zones en grande tension. Même s'il rappelle ce vendredi qu'il n'y aura pas de condition d'obligation pour que cette année supplémentaire se fasse dans un désert médical, les étudiants s'inquiètent et se sont regroupés ce vendredi devant le CHRU de Nancy-Brabois.

ⓘ Publicité

La crainte de l'obligation

Dans la foule, ils ne sont pas tous opposés sur le fond à une telle mesure. "L'idée de départ est plutôt bonne", confie l'un d'eux. "J'aimerais bien aller bosser dans les Vosges par exemple, là où il n'y a pas beaucoup de médecins", ajoute une autre. "Mais on a nos libertés et on a le droit de choisir où l'on va", se préoccupe Dayane.

Ajouter une quatrième année d'internat, dans des études déjà particulièrement longues, ce n'est également pas du goût de tous les étudiants. "On va pouvoir sortir des études à 30 ans, voire plus. Je connais déjà des amis qui à 24 ans, font déjà des enfants et achètent une maison", regrette Camille. L'incertitude sur sa destination lors de cette 4ème année d'internat remet même en question son choix de spécialité. "Je veux aller en médecine générale à Nancy ou à Lille, là ce projet me refroidit", confie-t-elle. D'autant que la question des salaires se pose, dans un statut qui vaut 200 euros de salaire par mois, difficile d'accepter une année supplémentaire à ce tarif. "C'est dur de demander encore de l'aide à nos parents", entend-on dans la foule.