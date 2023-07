Les étudiants en médecine sont rentrés du Togo

Après avoir passé cinq semaines en stage au CHU de la capitale togolaise, Lomé, Almas, Marie, et Eva, reviennent la tête remplie de souvenirs. "Chaque jour on apprenait quelque chose de différent que ça soit au niveau de la sémiologie ou au niveau de la pratique. Pendant les gardes, j'étais souvent avec les infirmiers donc j'ai beaucoup appris concernant les soins médicaux par exemple", explique Eva.

Avec leurs camarades, les trois Dijonnaises participaient à un programme d'échange d'étudiants en médecine organisé par l'association OPEIF (organisation pour la promotion d'échange inter-facultés) et l'AEMPO (association des étudiants médecine et pharmacie du Togo).

Les étudiants Dijonnais sont arrivés avec les bras chargés de matériel médical pour le dispensaire de la ville de Kpalime au Togo. © Radio France

Confrontées à de nouvelles choses

Lors de ce stage, Marie affirme avoir été confrontée à de nouvelles choses qu'elle et ses amies n'auraient pas pu voir en France, " ce qui nous a le plus étonnées, c'est qu'il y a de la vraie traumatologie. Par exemple, lors de la première garde aux urgences chirurgicales, certains d'entre nous ont vu un enfant qui s'était fait percuter par une moto avec le pied pratiquement détruit. Il y a beaucoup d'accidents de la voie publique dus aux motos notamment". En dermatologie, la jeune médecin a aussi été frapper par le nombre de patients atteint par la galle. "En France, on peut en retrouver, mais ça va être quand même assez rare", indique-t-elle. Le paludisme est aussi omniprésent au Togo. "C*'est comme une petite grippe là-bas. Tout le monde l'a une à deux fois par an*", indique Almas.

Des services de soins payants

"Là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, donc des patients doivent payer. Les pansements, les compresses et même les médicaments sont payants, explique Eva. Des fois, il a des patients qui sont censés être pris en charge rapidement et malheureusement ils vont rester sur le côté pendant plusieurs heures, le temps que la famille récolte l'argent". C'est ce à quoi ont été conforté Almas et Eva durant leur garde. Alors qu'un patient présente une plaie qui saigne abondamment, ce dernier n'a pas les moyens de se faire soigner. "On s'est retrouvé démunies. On voulait vraiment réagir, mais il n'y avait rien à faire : pas d'argent, pas de soins, c'est horrible". Face à ce constat les étudiantes dijonnaises affirment avoir rencontré des "personnalités publiques" afin de les alerter. "Ils nous ont dit qu'ils faisaient leur maximum pour essayer de diminuer les coûts hospitaliers. Mais ça reste très difficile à mettre en place", raconte Almas. Eva affirme aussi que " dans le service de cardiologie, les médecins cotisaient entre eux pour les cas d'extrême urgence".

Les étudiants Dijonnais étaient en binôme avec des étudiants Togolais lors de leur stage de cinq semaines © Radio France

Une expérience riche en amitié

"On a créé des liens très forts, que ce soit avec notre binôme [Togolais] ou même les binômes des autres Français. Et vraiment, ce sont des amitiés qui sont particulières parce qu'on a vu des choses difficiles en stage. On a été là l'un pour l'autre, on a vécu des choses en dehors aussi", confit Eva. D'ailleurs, les étudiants Togolais devraient à leur tour venir en stage dès l'été 2024 au CHU de Dijon.