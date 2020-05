Les étudiants infirmiers, "chair à canon auprès des malades du Covid-19" dénonce la France Insoumise de Tours

L’antenne de Tours de la France Insoumise a écrit au Conseil régional du Centre-Val de Loire. Elle demande que les étudiants infirmiers des IFSI (Institut de Formation des Etudiants Infirmiers) de la région qui sont en ce moment dans les hôpitaux auprès des malades touchés par le coronavirus soient mieux traités. Elle parle par ailleurs de pression de la part des écoles d’infirmiers pour que les étudiants en troisième année soient volontaires pour aller dans les hôpitaux, préalable à la validation du diplôme.

13 IFSI en région Centre-Val de Loire, 1166 élèves infirmiers, plus d'un millier de diplômés après trois années

La France Insoumise dénonce aussi l'envoi de ces étudiants auprès de malades atteints du coronavirus et parle de "chair à canon". Parmi les témoignages que nous avons recueilli, celui d'une étudiante tourangelle. Elle évoque une forte présence d’étudiants dans les services dédiés aux malades Covid-19, en lieu et place de titulaires. "On a vu du personnel soignant expérimenté avoir peur" explique-t-elle, "et donc envoyer les étudiants qui sont plus malléables". La France Insoumise demande à la Région Centre-Val de Loire d'intervenir pour une rémunération plus juste, 50€ la semaine pour un stagiaire, un peu plus de 300€ pour un étudiant sous contrat.

Un manque de masques et de surblouses constatés dans les services

Autre grief entendu dans la bouche d'une autre étudiante, le manque de matériel pour intervenir dans les unités Covid-19, comme le disent les titulaires depuis des semaines. Elle a eu une formation d'une heure, dans le service, sur des gestes déjà vus lors de la formation à l’école. "Le souci n'est pas cette formation rapide, car nous avons déjà eu des modules de formation au sein de l'école et au cours de nos stages, mais le manque de matériel. Il faudrait maintenant avoir toutes ces protections (masques FFP2, surblouses) dans le services". Tous les étudiants avec qui nous avons parlé se sentent prêts à agir pendant cette crise sanitaire, "d'autant que dans trois mois, nous serons professionnels, sur le marché du travail, pleinement infirmiers, et toujours auprès des malades du coronavirus".