Les "exclus du Ségur de la Santé" : une quarantaine de professionnels manifestent à Auxerre

Environ une quarantaine de professionnels du social et du médico-social se sont rassemblés à Auxerre dans l’Yonne, ce lundi 15 mars en début d'après-midi. La cause de leurs protestations : le Ségur de la Santé ne les inclut pas dans la revalorisation salariale de 183 euros. Incompréhensible pour Mélanie, éducatrice spécialisée : "Nous avons moins de personnel, parce que justement le personnel va là où les salaires sont plus attractifs... Si nous avions cette revalorisation, nous n'aurions pas ce problème, c'est certain" assène-t-elle.

Les éducateurs spécialisés, salariés d'établissement ou associations pour adultes en état de handicap manifestent également. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Du soutien dans les rangs

Parmi les manifestants, des personnes venues les soutenir. C'est le cas de Christiane et Annick. Elles ont chacune une parente placée en établissement spécialisé. "Les résidents ne sont pas toujours faciles à gérer... Alors déjà que les salaires sont bas, si en plus on ne leur accorde pas de revalorisation salariale..." dit Christiane, agacée. "Le moral ne doit pas être bien haut en ce moment, entre la crise du Covid qui n'en finit pas et maintenant ça !" renchérit Annick.

Virginie, éducatrice spécialisée se sent "trahie et déçue" © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Les aides-soignants à domicile trinquent aussi

Aurélie est aide-soignante. A soixante ans, elle est en fin de carrière, mais cela ne l'a pas empêchée de venir manifester. "Je suis là pour moi, mais surtout pour les petits jeunes qui entrent dans le métier. C'est aussi pour eux que nous nous battons" confie-t-elle. Elle ne comprend pas pourquoi sa profession ne bénéficie pas de de la revalorisation de salaire. "Nous aussi nous méritons ces 183 euros et, comme n'importe quel soignant, nous vivons très mal cette crise du Covid" termine-t-elle, déçue.

Selon la CGT Santé, dans l'Yonne, au moins un millier de salariés sont concernés.