"Les femmes avec une endométriose sévère ont un rendez-vous dans la semaine" à l'IFEM Endo à Bordeaux

Règles ou rapports sexuels douloureux, trouble digestifs, douleurs abdominales... L'endométriose se manifeste avec de très nombreuses formes, parfois sévères. Une femme sur dix est touchée et malgré l'avancée des recherches, on ne sait pas encore guérir cette pathologie. En revanche, à Bordeaux, on la traite efficacement. Il existe un centre à la pointe en matière de traitement de l'endométriose, c'est l'institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose (IFEM Endo) à la Clinique Tivoli-Ducos, peu connu du grand public. Il a vu le jour à Bordeaux en 2018 et depuis son rayonnement est international. Un de ses fondateurs, le professeur Horace Roman explique que "les patientes ne sont pas à la queue comme au supermarché, elles doivent adresser leur dossier avec l'IRM et si elles ont une forme sévère, elles ont rendez vous quasiment dans la semaine."

En revanche "il est prétentieux de dire qu'on guérit les patientes selon le professeur, parce que l'endométriose a une cause qu'on ignore pour encore aujourd'hui. Par conséquent, on ne peut pas prédire que cette cause ne va pas agir après votre chirurgie. J'explique aux patientes qu'avec une chirurgie complète, on en les ramène à leur adolescence et que, par la suite, après la chirurgie, il faut souvent prévenir la récidive avec une pilule en continu qui supprime les règles."

Horace Roman a commencé la chirurgie de l'endométriose en 2005, quand il y avait très peu de centres en France, à l'époque médecins et patientes ne savaient pas vraiment à quoi ressemblait l'endométriose : "J'ai pu constater au bout de 17 ans que les connaissances ont explosé, aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue médical. Maintenant, l'enjeu est de structurer la prise en charge, de la hiérarchiser et donc de constituer ces filières. La conséquence regrette-t-il est que les instituts comme le nôtre ne soient pas submergés par des demandes de prise en charge pour des formes simples qui peuvent être prises en charge par les sages femmes, par les médecins gynécologues, les médecins traitants ou dans les cliniques de proximité."

Un institut en pointe puisque depuis quatre ans, plus de 220 chirurgiens français, mais surtout étrangers de six continents se sont rendus à l'institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose pour une formation dans la chirurgie des formes complexes d'endométriose.