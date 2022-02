Les femmes de 30 à 60 ans sont les plus touchées par le Covid long

Le Dr Jérôme Larché, nommé référent Covid long à l'Agence régionale de santé, était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi. Il explique que ce sont les femmes les plus touchées par des formes de Covid long et dit comment les patients peuvent se faire accompagner.

On n'en parle peu souvent et pourtant ils sont nombreux. Les patients atteints de Covid long ont souvent du mal à se faire accompagner alors c'est pour cette raison que l'Agence régionale de santé d'Occitanie crée une cellule spéciale pour eux. Le Docteur Jérôme Larché en est le référent, il était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie ce lundi.

Sommes-nous capable de dire combien de personnes, en Occitanie, sont atteintes d'une forme de Covid long ?

C'est compliqué et l'objectif c'est notamment de pouvoir compter ces patients. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'environ 10 à 30% des gens qui ont souffert d'un Covid en phase aiguë peuvent développer un Covid long.

Plutôt des jeunes ou des moins jeunes ?

Une majorité de femmes, âgées de 30 à 60 ans, qui sont dans la vie active donc. Souvent, ce sont des gens qui n'avaient aucun antécédent, qui avaient des vies complètement normales. Des études sont en train d'être menées, on s'aperçoit que les gens qui ont un asthme ou un diabète peuvent être à risques plus que les autres.

Quels sont les symptômes du Covid long ?

C'est extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de symptômes possibles. On a recensé dans les études environ 200 symptômes et les principaux sont une fatigue importante, une fatigue pathologique, un essoufflement, des douleurs articulaires ou des douleurs neurologiques, des troubles du rythme cardiaque, des problèmes de mémorisation et de concentration.

Qui peut diagnostiquer un Covid long?

C'est justement parce qu'on a besoin d'un bilan complet avant de déclarer qu'il s'agit d'un Covid long qu'on a mis en place cette cellule à l'ARS. On a mis en place un plan pour développer un parcours de soins cohérent à l'échelle de l'Occitanie avec une étape diagnostic qui est très importante et qui implique à la fois les médecins généralistes, les spécialistes en ville et un certain nombre de centres de référence qui ont été labellisés à Toulouse, Montpellier et Perpignan. Le médecin généraliste reste le premier recours. Nous avons mis en place un numéro unique par département pour les médecins et les patients pour être orienté vers les meilleures structures.

Est-ce qu'on arrive à soigner tous les Covid long ?

C'est pas toujours simple en fonction du type de pathologie, parce qu'on parle "du Covid long" mais il y a probablement "des Covid long". Les délais de récupération peuvent varier de quelques semaines, quelques mois ou en années pour certains.

Dans votre clinique de Montpellier, où une cellule Covid long a été mise en place, est-ce qu'on arrive à soigner les patients ?

Certains mais on a encore une expérience limitée donc on a encore beaucoup de patients qui sont en cours de prise en charge mais certains, effectivement, ont récupéré après rééducation et un certain nombre de traitements, et ont repris une vie la moins anormale possible.