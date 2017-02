Les femmes restent les premières victimes des AVC en France

Malgré les progrès réalisés, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) continuent de tuer 30.000 personnes en France chaque année, en majorité des femmes, selon une étude publiée mardi.

30.000 personnes meurent chaque année d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en France, selon une étude menée entre 2008 et 2013 et parue mardi dans le Bulletin épidémiologique de l'agence Santé publique France, majoritairement des femmes. Avec 18.343 décès enregistrés en 2013 en France, l'AVC constituait selon cette étude la première cause de mortalité chez les femmes, devant le cancer du poumon. Chez les hommes, l'AVC est la troisième cause de mortalité , après le cancer du poumon et les causes externes (accidents, suicide).

L'AVC est dû à l'arrêt brutal de l'irrigation sanguine qui prive d'oxygène les zones du cerveau touchées. Le traitement doit intervenir dans les quatre heures et demie suivant l'attaque, le plus tôt étant le mieux, afin d'éviter le décès ou des séquelles motrices ou intellectuelles importantes. L'âge, l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, l'obésité et la sédentarité sont les principaux facteurs de risque.

Le tabagisme chez les femmes de 45 à 64 ans pointé du doigt

Entre 2008 et 2013, le taux de mortalité par AVC a diminué globalement d'une peu plus de 13%, grâce au développement d'unités neuro-vasculaires spécialisées permettant une prise en charge plus rapide de cette pathologie. Cette évolution concerne toutes les classes d'âge, à l'exception des femmes âgées de 45 à 64 ans et des personnes de plus de 85 ans, précise l'étude. Selon ses auteurs, la stabilisation de la mortalité chez les femmes de 45 à 64 ans pourrait notamment s'expliquer par une forte augmentation du tabagisme dans cette tranche d'âge.

Cette étude démontre aussi des disparités régionales importantes. Les taux de mortalité les plus élevés ont été observés dans les départements ultramarins (notamment à la Réunion et en Guyane) et pour la métropole, dans les régions Hauts-de-France et Bretagne, alors que l'Ile-de-France affiche un taux deux fois plus bas qu'à la Réunion.