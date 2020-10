Les femmes victimes de violences peuvent désormais porter plainte à la clinique de Saint-Jean de Védas

Une convention signée entre la nouvelle clinique Saint-Jean située maintenant à Saint-Jean de Védas et la gendarmerie de l'Hérault va permettre de mieux prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales, ainsi que les personnels de santé malmenés par des patients.

Fraîchement ouverte au public depuis le 20 août, la nouvelle clinique Saint-Jean de Saint-Jean de Védas veut jouer la carte de la prévention en matière de violences.

Lundi 5 octobre, une convention a été signée entre la direction de l'établissement et la gendarmerie de l'Hérault. Objectif : mieux prendre en charge les personnes victimes de violences, notamment conjugales. Et ce, dans un département qui enregistrait le second plus grand nombre de féminicides en 2019 avec 7 décès connus.

Signature de la convention entre la clinique Saint-Jean et la gendarmerie de l'Hérault - Suzanne Gaspard

Le général Jean-Valéry Lettermann, à la tête de la gendarmerie de l'Hérault, salue ce dispositif.

Une femme victime de violences se trouve parfois dans un état physique et psychologique qui ne lui permet pas de se déplacer à la gendarmerie la plus proche. Dans ce cas-là, ce sont les gendarmes qui vont se déplacer à la clinique Saint-Jean pour prendre sa plainte sur place.

Un tel dispositif a déjà été mis en place à la clinique Via Domitia de Lunel. Chaque mois, ce sont ainsi une à deux femmes qui sont prises en charge dans les murs de l'établissement selon le général Jean-Valéry Lettermann.

Parmi les autres mesures contenues dans la convention, les personnels soignants seront désormais accueillis en priorité à la gendarmerie en cas d’agression. De leur côté, les gardés à vue seront examinés au plus vite pour accélérer leur retour au poste.