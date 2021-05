Urgences fermées en sud-Sarthe : où s'adresser ?

Dans les six services d'urgences de Sarthe, on manque de bras. Après déjà la fermeture temporaire des urgences de Saint-Calais et Château-du-Loir en début de semaine, de nouvelles fermetures sont programmées dans le département pendant ce long-week-end de l'Ascension. Les patients peuvent être réorientés par téléphone ou par l'équipe de permanence sur place qui n'assurera pas de prise en charge mais seulement de l'accueil.

Fermetures au Bailleul et à Saint-Calais

Les urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir (Le Bailleul) seront fermées du jeudi 13 mai , 20h30, au vendredi 14 mai , 8h30.

(Le Bailleul) seront fermées du , 20h30, au , 8h30. Les urgences du Centre Hospitalier de Saint-Calais seront fermées du vendredi 14 mai, 9h, au samedi 15 mai, 9h.

Cela fait suite à deux fermetures déjà en début de semaine, à Saint-Calais également, et à Château-du-Loir.

Au Bailleul et à Saint-Calais, une infirmière et une aide-soignante seront tout de même présentes pour accueillir les patients et les réorienter. Une permanence des soins ambulatoire est également accessible, au 116 117, de 19h à minuit en semaine, le samedi de 12h à minuit et le dimanche de 8 h à minuit. Ce numéro est gratuit dans toute la région des Pays-de-la-Loire. En cas d'urgence, il faut appeler le 15.

Les urgences du Mans, de Mamers, de Château-du-Loir et de la Ferté-Bernard, restent ouvertes.

Fermetures à répétition

Pour l'instant, ces fermetures à répétition sont temporaires, mais elles renforcent l'incertitude sur l'avenir des petits services d'urgences. Au Bailleul, la direction assure qu'il n'y aura pas de fermeture totale. Mais les craintes sont bien là. Evelyne Ménager est déléguée CFDT au Pôle Santé : "Tout le monde est inquiet de savoir si on va vraiment rester ouverts ou pas. Le bassin de population autour de nous est assez grand pour laisser les urgences ouvertes, mais le problème, c'est le personnel : on n'arrive pas à recruter des médecins urgentistes."

L'inquiétude est plus forte encore à l'hôpital de Château-du-Loir. Le seul médecin urgentiste du service s'en va au mois de juin. Les urgences vont fermer totalement, le temps de lui trouver un remplaçant. Mais le personnel à peur de ne jamais rouvrir. Il s'est mobilisé vendredi 7 mai dernier, devant la préfecture du Mans, pour que les urgences restent ouvertes. D'après directrice de l'établissement, Ghislaine Marcault, il manquerait une trentaine de médecins urgentistes dans le département de la Sarthe.

A Château-du-Loir (Montval-sur-Loir), une équipe paramédicale d'urgence a été mise en place depuis le lundi 3 mai 2021 dernier. Un "Samu 72 infirmier" pour administrer les premiers soins avant l'arrivée du Samu. Le dispositif est encore au stade d'expérimentation et peut intervenir dans une cinquantaine de communes, entre 8h et 20h.