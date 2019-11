"Les fermetures de lit à l'hôpital de Guéret ne sont pas définitives"

Guéret, France

"Fermer des lits n'est pas une finalité en soi" assure Frédéric Artigaut. Le directeur de l'hôpital de Guéret doit faire face à une drôle de tourmente.

Le déficit de l'établissement s'est accru à la fin du 3 ° trimestre et s’élève maintenant à prés de 7 millions d'euros contre 6 au début de l'année.

Pourtant un plan d’économies est en cours, et a déjà conduit à la fermeture (et non pas la suppression) de 28 lits dans différents services. Une situation dénoncée par les syndicats, puis cette semaine par les médecins qui siègent à la commission médicale d’établissement. Ils ont démissionné de cette instance administrative et rompent le dialogue avec leur direction.

"Si notre activité repart, les lits seront ré-ouverts."

"On est contraints par la situation économique de notre établissement de prendre des mesures afin que le déficit ne s'aggrave pas. Sans quoi on serait en difficulté sur le renouvellement de nos équipements. Nos équipements sont aussi un facteur d'attractivité pour le corps médical." explique Frédéric Artigaut.

"Si demain on arrive a recruter et que notre activité repart, j'ai dit et j'ai écrit que les lits seront ré-ouverts." complète le directeur.

La démission administrative des médecins ne change rien pour les patients. Ces praticiens sont toujours en activité et la totalité des soins sont assurés à l'hôpital.

Reste à renouer le dialogue avec la communauté médicale. L'Agence Régionale de Santé, qui chapeaute les établissements propose de nommer un médiateur. La direction est d'accord, les médecins réfléchissent et pourraient donner leur réponse dans les jours à venir.

Pour réduire le déficit, il est question de fermer 13 lits supplémentaires, mais ce n'est encore qu'une éventualité. "Si on peut l’éviter, on l’évitera" assure Frédéric Artigaut.