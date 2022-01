Les fêtes de la Bixintxo annulées à Ciboure à cause de la situation sanitaire "trop critique"

Pour la deuxième année consécutive, les fêtes de la Bixintxo sont annulées à Ciboure à cause du contexte sanitaire, la mairie et le comité des fêtes l'ont annoncé ce mercredi dans un communiqué. Toutes les animations, y compris la fête foraine, ne pourront se tenir. Elles devaient avoir lieu du 21 au 30 janvier prochains. Cette décision a été prise en accord avec la sous-préfecture, au regard du taux d'incidence dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est de plus de 2 800 cas positifs pour 100 000 habitants, faisant de notre département le plus touché de toute la région Nouvelle-Aquitaine.

Le maire de Ciboure "assume pleinement" une "décision difficile" : "Après deux années de restrictions sanitaires", explique-t-il dans le communiqué, "après l’annulation des soirées des 24 et 31 décembre, et sans fêtes de la Bixintxo en 2021, nous risquerions de devoir gérer un afflux de monde très important, qui pourrait générer un nombre incontrôlé de contaminations. C’est un risque qu’avec mon équipe, avec le comité des fêtes et avec le Sous-Préfet, nous ne pouvons pas prendre."