Les fêtes en intérieur limitées à 30 personnes dans les Pyrénées-Orientales

Les mariés ne pourront pas inviter plus de 28 convives au repas

Mariages, anniversaires, pots de départ ou soirées entre amis : les événements festifs devront respecter des règles plus strictes à partir de ce lundi dans les Pyrénées-Orientales. Si l’événement se déroule dans un lieu public clos (salle des fêtes, salle polyvalente, chapiteau, restaurant privatisé…), le nombre de participants ne devra pas être supérieur à 30.

Quelques exceptions : les réunions de travail ou associatives peuvent dépasser cette jauge, à condition de respecter plusieurs règles. Il ne doit y avoir aucune restauration, les participants doivent être assis, équipés de masques et respecter une distance d’un siège sur deux. Même chose pour les cérémonies religieuses ou civiles à la mairie.

Si vous organisez une fête à votre domicile ou dans un lieu privé, vous pouvez toujours inviter autant de monde que vous le souhaitez… même si c’est déconseillé.

On récapitule… Prenons l'exemple d'un mariage. Vous pouvez inviter plus de 30 personnes à l'église ou à la mairie, à condition que la configuration de lieux permette de respecter les règles sanitaires. Pas de jauge limite également pour le vin d'honneur s'il se déroule à l'extérieur. Mais à partir du moment où vous passerez à table, seuls 28 convives pourront pénétrer dans la salle, en plus des mariés.

Autres mesures en vigueur dès lundi

La préfecture des Pyrénées-Orientales généralise l’obligation du port du masque devant tous les établissements scolaires de 7h30 à 18 heures (à partir de 11 ans). Toutes les crèches, écoles, collèges et lycées du département sont concernés, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint au moins.

Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical.