Les fongicides sur les pelouses des stades bientôt interdits ?

Un sénateur veut faire interdire les traitements phytosanitaires sur les pelouses des terrains de sport. Et surtout les fongicides qui empêchent la prolifération des champignons parasites des végétaux. Car d'après les experts scientifiques, les fongicides sont dangereux pour la santé humaine.

Le sénateur du Morbihan, Joël Labbé a dit ce lundi sur France Inter son intention de faire interdire les traitements phytosanitaires sur les pelouses des terrains de sport. Et surtout les fongicides qui empêchent la prolifération des champignons parasites des végétaux. Pour ce faire, le sénateur va déposer un projet de loi dès l'an prochain.

Les fongicides sont-ils dangereux pour la santé ?

Pour les les experts, les dangers des fongicides sont avérés. D'ailleurs l'an dernier, des médecins, des cancérologues des toxicologues, des chercheurs du CNRS, de l’Inserm, de l’Université, et de l’Inra ont alerté publiquement sur les dangers des fongicides dans une tribune publiée dans le journal Libération. Risques de cancer, de maladie de Parkinson et même de déséquilibre hormonal. D'où la volonté du sénateur Joël Labbé de bannir ces produits des terrains de rugby, de foot et de golf.

En 2014, c'est déjà l'élu breton qui a fait interdire les pesticides dans les espaces verts, les forêts et dans les rues des villes. Mais à l'époque pas moyen d'inclure les cimetières et les stades à cause d'une grosse levée de boucliers.

Pourquoi c'est si difficile de renoncer aux phytosanitaires dans les stades

Ce ne sera pas plus facile aujourd'hui qu'il y a trois ans de faire interdire les produits phytosanitaires car pour la Ligue de foot professionnelle, une pelouse non traitée est forcément grillée, dégarnie et bien moins costaude.

Donc le problème serait sans solutions ? Pas pour Joël Labbé qui veut discuter dès maintenant avec les responsables des sports concernés. Pour déjà faire le distinguo entre les terrains pour les professionnels et les terrains pour les amateurs. Son but est d'aller vers une interdiction doucement mais sûrement.

A Rennes, fini les pesticides pour les 23 terrains de sport de la ville

Depuis 2011, la ville de Rennes a renoncé aux traitements phytosanitaires pour ces 23 terrains de sport dont 17 de football. Après un an de test en 2010 , l'expérience a été généralisée. Et c'est un succès. La clé de la réussite est due à un changement complet de logique explique Bertrand Martin, directeur adjoint aux jardins de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, dans les colonnes du journal l'Equipe. Comme les jardiniers ne font plus de traitement préventifs chimiques, ils doivent faire plus de suivi pour intervenir au bon moment.

Quant aux sportifs, ils s'accommodent sans problème des trèfles et autres petites plantes rebelles qui poussent désormais sur les pelouses des stades.

A l'inverse, la Fédération française de football, elle, n'est pas convaincue. Car elle trouve la qualité de ces pelouses insuffisante. Un obstacle qui pourrait être en partie surmonté grâce à des formations spécifiques proposées aux employés communaux qui s'occupent des terrains de sport.