Les foulées Alès Agglomèration ce dimanche prennent du poids

L'obésité morbide, n'est pas une fatalité. Dans le cadre des Foulées d’Alès Agglomération ce dimanche, une participation particulière. Des malades participent à cette course à pieds. 5 kilomètres à leur rythme et beaucoup de courage pour des femmes et des hommes qui ont décidé de se prendre en main.

Des foulées d'Alès Agglomération très particulière cette année. Sur un parcours adapté et à leur rythme, une quinzaine de personnes en surcharge pondérale très marquée ont décidé de s'engager ce dimanche. Partant du principe que l'obésité morbide n'est pas une fatalité, les malades à l'initiative des spécialistes qui les suivent à l’hôpital d'Alès et de l'association , le poids du partage basée à Aigues-Vives.

Les inscriptions supplémentaires se prennent ce samedi après--midi au complexe de la prairie. Il y aura là des stands où les professionnels peuvent vous informer mais aussi des démonstrations de différentes sortes d'activités physiques. Car au delà des traitements médicaux, la surcharge pondérale aggravée peut aussi être traitée par une activité sportive. C'est tout l'objet de la participation dimanche aux foulées d'Alès Agglo. Une quinzaine de participants sont déjà inscrits.

Se dépasser, courir ou marcher, qu'importe. Jamais l'expression l'important c'est de participer aura eu autant de sens.

Je n'ai que 19 ans, je pèse 140 kilos, j'ai la vie devant moi et je vais me prendre en main.

Tarif du dossard 10 € - Certificat médical obligatoire. Inscriptions auprès de l’Association Le poids du partage au 06 88 96 48 85.