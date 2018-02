Auxerre, France

Malgré cinq éditions couronnées de succès, la course-marche Odysséa a failli disparaître à Auxerre. Pour différentes raisons, surtout financières, la base auxerroise et la direction nationale de l'association ont divorcé. Une énorme point d'interrogation a donc plané sur la poursuite de ce rendez-vous solidaire, festif et très populaire que beaucoup d'icaunais cochent chaque année sur leur calendrier. De 800 participants en 2013, pour la première édition, Odysséa Auxerre a rassemblé 6 700 personnes l'an dernier!

Alors, quatre partenaires (Ville d'Auxerre, L'Yonne Républicaine, L'Yonne en rose et la Fédération Sportive et Culturelle de France) se sont unis pour faire perdurer cet évènement. La première édition des "Foulées Roses de l'Yonne" aura donc lieu le 14 octobre 2018, à Auxerre et sur 6 kms.

Odysséa à Auxerre a rassemblé jusqu'à 6 700 personnes en 2017 © Radio France - Lisa Guyenne

En fait, seul le nom change. La formule (qui fonctionne), elle, reste la même.

"Des hommes, des femmes, des enfants viennent ce jour-là marcher ou courir en rose pour soutenir la recherche sur le cancer du sein détaille le docteur Stéphane Cornélis, qui dirige l'Aidec, l'Association Icaunaise de Dépistage des Cancers. Ils viennent pour faire comprendre que le dépistage est très important pour faire reculer la gravité de la maladie. Dans le dépistage, 90% des femmes sont guéries. Mais pour obtenir celà, il faut qu'elles fassent le dépistage."

Pour Frédéric Itturalde, président de la nouvelle association L'Yonne en rose, spécialement créée, "le fait de relocaliser donne aussi du sens. Les gens savent qu'ils donnent pour la Ligue (contre le cancer) de l'Yonne. Il y a une équipe de recherche à Dijon qui progresse beaucoup sur le cancer du sein. Il y a du concret."

Reportage lors de la présentation des Foulées Roses de l'Yonne Copier

Le 14 octobre prochain, Frédéric Itturalde espère donc que le succès grandissant de cette manifestation solidaire perdurera. "C'est une grande fête dit-il, tout le monde à la sourire. Des malades sont là, des gens qui sont guéris... C'est toujours une belle journée car ce rendez-vous est porteur d'espoir".

Lors de cette première édition des Foulées Roses de l'Yonne, dont le parcours sera dévoilé plus tard, et devrait encore passer par les quais de l'Yonne, après un départ du parking de la Noue à Auxerre, les organisateurs espèrent battre le record de 6 700 participants (pour 45 250 euros récoltés) de l'an dernier. Et que la vague rose soit plus forte qu'un simple changement de nom.

Inscriptions: Du 16 février au 12 octobre 2018 sur www.fouleesrosesdelyonne.fr

Tarifs: 8 euros (dont 5 euros reversés au profit de la recherche contre le cancer du sein).