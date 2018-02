En France, la consommation d'antibiotiques a bondi de presque 9% en 10 ans. Nous sommes même le 4e pays européen le plus accroc ce qui inquiète les professionnels de santé. Un collectif de médecin s'en inquiète dans le Parisien. Ils constatent une hausse de l’antibiorésistance responsable de plus de 12.000 morts et 150.000 infections chaque année.

Nous devenons de plus en plus résistants aux bactéries

Les antibiotiques sont victimes de leur succès. Ils sont trop souvent considérés comme un remède qui soigne tout or c'est faux. Ils sont inutiles dans 30% des cas. Pire, si on les utilise trop, les bactéries développent des systèmes de défense et deviennent particulièrement coriaces. Résultat : les hospitalisations sont plus fréquentes et plus longues pour des infections de la peau, des cystites ou encore des otites. Le professeur Eric Senneville fait part de son inquiétude dans une tribune publiée dans le Parisien.

C’est un problème majeur, faisant chaque année des morts. Des patients décèdent non pas de la gravité de leur maladie, mais de ne pas avoir le bon traitement.

Il faut changer nos habitudes

Il n'est pas question d’arrêter d'en prescrire mais de ralentir le rythme. Selon ces médecins, il faut absolument miser sur la recherche pour trouver des alternatives et développer les moyens de diagnostic pour faire la différence entre maladie virale et bactérienne. Enfin, il y a encore un gros travail à faire en terme de sensibilisation. Les malades réclament encore trop souvent des antibiotiques à leurs médecins. Toujours selon nos confrères du Parisien, une grande campagne nationale devrait être lancée en 2019.