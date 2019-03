Les Français dorment trop peu : moins de 7 heures par nuit

Entre l'attrait des écrans, le bruit et les trajets quotidiens, on dort de moins en moins : pour la première fois, le temps moyen de sommeil quotidien des Français est passé sous la barre des sept heures. Un "déclin" qui se fait au détriment de notre santé, alertent des médecins dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l'agence sanitaire Santé publique France publié ce mardi.

Ecrans, travail de nuit, temps de trajet : notre sommeil est grignoté de toutes parts

Ce n'est pas une nouveauté, le temps passé devant les écrans (smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions) perturbe les cycles de sommeil.

Les français sont également de plus en plus nombreux à travailler de nuit. Le nombre de travailleurs de nuit habituels et occasionnels en France est passé de 3,3 millions (15,0% des actifs) en 1990 à 4,3 millions (16,3%) en 2013. Les travailleurs de nuit dorment en moyenne une heure de moins par semaine, ce qui équivaut à 40 nuits de moins par an.

Autre facteur entraînant un manque de sommeil : le temps de trajet entre domicile et travail. Il augmente dans les villes et dans les campagnes. Certains conduisent deux à trois heures par jour et évidemment, dans ces cas là, le réveil sonne beaucoup plus tôt.

Des effets dangereux pour la santé

Même si l'on inclut les siestes, le temps moyen de sommeil quotidien reste inférieur aux 7 heures minimales habituellement recommandées pour une bonne récupération.

"Plus d'un tiers des Français (35,9%) dorment moins de 6 heures. Or on sait par de très nombreuses études épidémiologiques que dormir moins de 6 heures est associé à un _risque plus élevé d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension, de pathologies cardiaques et d'accidents_", soulignent dans le BEH le spécialiste du sommeil Damien Léger et le directeur général de Santé publique France, François Bourdillon. Dormir moins de 6 heures réduit aussi la vigilance dans la journée, augmente l'irritabilité et perturbe les relations familiales ainsi que la qualité de vie et de travail.

Comment améliorer son sommeil ?

Plusieurs suggestions sont avancées pour "redonner sa chance au sommeil". Parmi elles, la promotion de la sieste (20 à 30 minutes) y compris au travail, ou le recul du début des cours pour les lycéens et les étudiants.

Quand on ne souffre pas d'insomnie, on peut aussi constituer des "réserves" pour affronter des périodes de restrictions (travail, examen, voyage). Sans oublier des règles simples : dormir dans l'obscurité, à une température idéale de 18 degrés, sans sonneries de téléphones portables.