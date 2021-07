Les Français non-vaccinés se ruent dans les pharmacies

Isabelle Jourdain, pharmacienne à Cléon, siège au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens. Chez elle comme ailleurs, le téléphone n'a jamais arrêté de sonner hier : "Nous avons vu un engouement des personnes souhaitant se faire vacciner. Des appels téléphoniques extrêmement nombreux, _toutes les trente secondes et dès 8h30, alors que nous ouvrons à 9h_. Entre deux appels, il fallait continuer à servir les clients et faire un peu de tests antigéniques, car là aussi les demandes repartent. Avant, on avait du mal à recruter les gens au comptoir pour la vaccination ; maintenant, nous prenons des rendez-vous tous les quarts d'heure."

Pour l'instant, il lui reste des doses, plusieurs flacons qu'elle avait d'avance, des laboratoires Astra Zeneca, Janssen et Moderna. "Nous pouvons encore prendre des rendez-vous jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec du vaccin Moderna notamment car nous en avions un petit peu d'avance. Mais si les nouveaux approvisionnements n'arrivent pas en temps et en heure, nous risquons d'avoir des tensions pour prendre nos rendez-vous." Elle rappelle qu'elle ne peut pas vacciner les adolescents de moins de 18 ans, qui ne sont éligibles qu'au vaccin du laboratoire Pfizer. Pour ceux-ci il faut se diriger vers les centres de vaccination.