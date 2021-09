Les Franciliens "mettent moins leur masque et se lavent moins les mains", constate le médecin Jean-Paul Hamon

C'est le retour de la gastro-entérite dans le cabinet du médecin généraliste Jean-Paul Hamon, à Clamart (Hauts-de-Seine). Signe selon lui d'un relâchement des comportements. . "On recommence à voir des gastro-entérites qu'on ne voyait quasiment plus depuis deux ans, a expliqué le président d'honneur de la Fédération des médecins de France sur France Bleu Paris jeudi matin. "Cela veut dire que les gens se lavent moins les mains, qu'ils mettent moins leur masque. C'est un signe du relâchement des mesures barrières alors qu'on sait que ce n'est vraiment pas le moment".

"Il ne faut pas baisser la garde. On va rentrer dans l'automne, on va difficilement pouvoir ouvrir les fenêtres, on ne va plus pouvoir dîner dehors, donc il faut faire attention. L'épidémie est effectivement en train de régresser, mais elle est toujours là. Il faut donc maintenir les gestes barrières", insite le médecin qui rappelle que le vaccin n'empêche pas d'être contagieux.

Dans ce contexte, l'allègement des mesures de restriction dans certains départements n'envoie-t-il pas un message contradictoire aux Français? Non, selon Jean-Paul Hamon. La mesure décidée par le gouvernement de mettre fin au port du masque dans les écoles primaires des départements les moins touchés "est une bonne chose dans la mesure où les enfants ne font pas de forme grave", estime le docteur.

Jean-Paul Hamon estime par ailleurs que vaccination des moins de 12 ans n'est pas une nécessité. "On sait que pour les enfants le bénéfice-risque n'est pas en faveur du vaccin. Ces enfants font très peu de formes graves. Même si un cas d'hospitalisation sur 500.000 c'est encore trop, mais les cas d'hospitalisations chez les enfants de moins de 12 ans sont rares. L'important selon le médecin c'est que les adultes soient vaccinés, toutes les personnes de plus de 80 ans. "A ce moment-là on pourrait se permettre de faire circuler le virus chez les enfants de moins de 12 ans. Ils auraient une immunité. Peut-être faudrait-il cesse de fermer une classe dès le premier cas de Covid car cela perturbe l'organisation familiale. Il vaut mieux faire circuler le virus chez ces enfants qui ne risquent rien et vacciner les adultes. Cela permettrait de recommencer à mener une vie totalement normale".