Les fumées du camp de gens du voyage incommodent l'hôpital de Charleville-Mézières

Des pneus et autres déchets sont régulièrement brûlés sur un camp de gens du voyage sédentarisés, juste à côté du nouveau laboratoire d'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières. Or pour les fécondations in-vitro, la structure capte l'air extérieur...

Charleville-Mézières, France

Depuis des années, des ferrailleurs sédentarisés ont transformé les bords de Meuse au Bois-d'Amour, à Charleville-Mézières en camp de gens du voyage. Des voitures y sont désossées et des pneus y sont brûlés.

Au Bois-d'Amour, une casse automobile illégale occupe les bords de Meuse depuis des années © Radio France - Alexandre Blanc

À quelques dizaines de mètres seulement, le bâtiment le plus proche est le nouveau laboratoire d'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières. Il a ouvert ses portes le 25 février dernier.

Or la salle où sont réalisées les fécondations in-vitro capte l'air extérieur. Qu'en est-il lorsque les fumées polluent l'atmosphère ?

Pas d'impact sur la réussite des fécondations in-vitro...

L'hôpital assure qu'il n'y a pas de conséquences sur l'efficacité du service. Les mesures effectuées avant même l'ouverture du laboratoire et depuis son entrée en service ne révèlent pas d'impact sur la qualité de l'air à l'intérieur des locaux. Elle est même supérieure à ce qu'exige la réglementation.

Les filtres font leur travail, comme ils le font dans des laboratoires situés dans des agglomérations plus polluées. Quatre filtres successifs retiennent 99,995 % des particules supérieures à 0,3 microns.

L'un des quatre filtres du laboratoire d'assistance médicale à la procréation de l'hôpital de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

De plus, l'air provenant de l'extérieur et filtré ne sert qu'à augmenter la pression dans les locaux de sorte que lorsque l'on n'ouvre la porte, rien ne puisse s'introduire dans l'atmosphère ambiante des salles du laboratoire. En ce qui concerne les manipulations directement sur les cultures d'embryon, ce n'est pas dans le ciel qu'est prélevé l'oxygène et l'azote utilisés mais dans des bouteilles que l'hôpital achète.

... mais une vigilance particulière

Cette proximité fait l'objet toutefois d'une vigilance particulière. Le conseil de surveillance de l'établissement a été saisi de la question et l'Agence régionale de santé est informée. À ce stade, sur la trentaine de fécondations in-vitro entamées lors des 6 premières semaines de fonctionnement, le taux de réussite des grosses est conforme à la moyenne nationale.

L'air extérieur n'est pas utilisé pour les manipulations directes sur les cultures d'embryons - Hôpital Manchester de Charleville-Mézières

Le laboratoire d'assistance médicale à la procréation est même mieux loti que d'autres services puisqu'il est équipé de filtres à charbons qui éliminent les odeurs de fumée. Ce qui n'est pas le cas pour les dialysés, par exemple, à qui il arrive de se faire soigner dans les effluves de pneus brûlés.

Un effet psychologique sur les patients, budgétaire sur l'hôpital

Les deux seuls effets de ce problème de voisinage sont l'effet psychologique pour les usagers qui peuvent s'inquiéter et le coût. Les filtres qui purifient l'air s'usent plus rapidement que la normale et devront être changés plus souvent.

La ville de Charleville-Mézières souhaite proposer à la vingtaine de familles qui vivent en caravane au Bois-d'Amour de s'installer sur un terrain aménagé au Val-de-Vence mais certains occupants s'opposent à ce déplacement.