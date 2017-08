Les futurs médecins formés pour gérer les attentats

Dès la rentrée, les étudiants en médecine recevront une formation de médecine militaire. Ce sera le cas dans les universités de Strasbourg et de Haute-Alsace. La future génération de médecins devra pouvoir gérer un attentat avec plusieurs centaines de blessés.

Dans le cadre de l'état d'urgence, les étudiants en médecine vont apprendre à gérer les blessures de guerre. Le cours sera bien sûr dispensé dans les universités de Strasbourg et de Haute-Alsace. L'objectif est de permettre aux médecins de demain de faire face à d'éventuels attentats.

Gérer un grand nombre de blessés

Pour l'instant, seuls les pompiers, les urgentistes et secouristes savent appréhender une telle situation. Philippe Breton est secouriste alsacien et membre de la Croix-Rouge. Il était à Nice le soir du 14 juillet 2016 : "On s'est retrouvé avec près de 600 blessés. Il fallait faire des choix, savoir qui soigner en priorité. Les médecins actuels ne sont pas préparés à ça." Les étudiants en médecine apprendront donc, entre autre, à s'occuper de plusieurs blessés en même temps.

Soigner des blessures par balles

A Strasbourg, les étudiants voient ce nouvel enseignement d'un bon œil. Capucine passe en deuxième année: "C'est essentiel d'être formé aux blessures de guerre. Je ne sais pas comment les hôpitaux ont géré ça à Nice mais vu les armes utilisées, c'est sûr qu'un étudiant en médecine n'aurait pas pu réagir." En attendant, Capucine a déjà reçu quelques formations lors de stages à l'hôpital. A la rentrée, toutes les spécialités recevront ce nouveau cours, même les étudiants en pharmacie et en dentaire.