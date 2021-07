Les Gardois se ruent sur les vaccins après les annonces d'Emmanuel Macron

Il faudra un pass sanitaire pour aller au cinéma, au théâtre ou dans n'importe quel lieu de loisirs dès le 21 juillet. Et pour ça, il faut un test PCR négatif, ou être vacciné. Alors depuis les annonces d'Emmanuel Macron, c'est la course au rendez-vous dans les centres de vaccination.

Pour pouvoir profiter des cinémas, des théâtres ou des autres lieux de loisirs, il faudra un pass sanitaire à partir du 21 juillet. C'est-à-dire que chaque client devra présenté un test PCR négatif ou un certification de vaccination. Le dispositif sera élargi aux restaurants, aux centres commerciaux ou encore aux transports de longue distance à partir d'août.

Alors, c'est la course aux vaccins. Dans la soirée des annonces d'Emmanuel Macron, Doctolib a enregistré près d'un million de prise de rendez-vous, surtout pour les jeunes de moins de 35 ans. Et les centres de vaccination font le plein.

A Uzès, le centre propose une vaccination sans rendez-vous, mais ce mardi matin, impossible de trouver une place. Les policiers municipaux à l'entrée doivent refuser des personnes. C'est la déception pour Florence et son fils Thomas. A 14 ans, le jeune homme n'est pas encore vacciné. La famille va être obligée de reporter son séjour dans un parc d'attraction faute de vaccin. Mais Thomas n'est pas le seul dans ce cas. Plusieurs noms et numéros sont inscrits sur la liste d'attente. Si un créneau se libère dans la journée, le centre appellera les patients.

"Le centre est complet jusqu'à la semaine prochaine."

"Les rendez-vous ont été pris d'assaut cette nuit, explique Marie Panthène-Chalaud, médecin au centre. Avant on vaccinait entre 200 à 300 personnes par jour, et là on est à 700 piqûres pour aujourd'hui. Le centre est complet jusqu'à la semaine prochaine".

Manque de bras

Mais s'il y a assez de doses de vaccin, les effectifs sont trop restreints. "Au départ on était trois ou quatre médecins et cinq infirmiers, là on est que deux médecins. On a baissé le nombre de soignants parce qu'il y avait moins de personnes. Et là, il faut l'augmenter, mais avec les vacances de tout le monde c'est compliqué, commente Marie Panthène-Chalaud. Mais on va y arriver".