Les gendarmes du Nord mobilisés pour faire respecter le confinement

Depuis ce mardi midi, il n'est plus possible de sortir de chez soi sans une attestation sur l'honneur justifiant sa présence dans la rue. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a annoncé ces nouvelles mesures de confinement ce lundi soir afin d'éviter la propagation du coronavirus (Covid-19). Les policiers et les gendarmes ont pour mission de faire respecter ces règles confinement sur tout le territoire.

Dans le Nord, les 1 360 militaires sont mobilisés pour ces nouvelles missions affirment le colonel Christophe Husson, commandant de groupement de gendarmerie départemental. Deux types de modes de contrôles sont possibles explique le commandant : "des points fixes ou des patrouilles". Les points fixes ne sont pas des barrages mais des gendarmes postés à des carrefours ou des lieux connus pour être des lieux d'affluence.

Vérification des attestations

Le contrôle en lui-même consiste dans la vérification de l'attestation sur l'honneur obligatoire pour se déplacer. Elle peut être téléchargée et imprimée sur le site du gouvernement ou rédigée sur papier libre. "Nous vérifions donc que la personne a son papier et que son déplacement correspond à l'un des cas autorisés" (dont la liste est à retrouver ici). Si c'est en ordre, aucune difficulté.

En revanche, "si vous n'avez pas d'attestation nous vous invitons à vous en munir pour la prochaine fois" souligne le colonel Husson. Pour ce premier jour, les gendarmes privilégient la pédagogie. Mais dans les prochaines heures et dès ce mercredi, ils n'hésiteront plus à infliger des amendes à ceux qui ne disposent pas de leurs attestations en bonne et due forme. L'amende est pour le moment fixée à 38 euros mais va augmenter dans les prochains jours à 135 euros.

Confiance et civisme

"On ne fait pas de vérification précise" admet le commandant. "_On fait confiance aux gen_s. Ils font une attestation sur l'honneur et nous comptons sur le civisme de la population par rapport au phénomène auquel nous sommes confrontés".

Ces contrôles sont effectifs 24h sur 24h. Les gendarmes se relaient donc pour pouvoir assurer ces nouvelles missions en plus des missions habituelles qui sont les leurs. A titre d'exemple, à 14h30 ce mardi après- midi, il y avait 300 militaires sur le terrain pour procéder à ces contrôles dans tout le département du Nord, en zone gendarmerie.

Mesures barrières

Ces contrôles se font dans le respect des mesures barrières puisque les gendarmes ne sont pas équipés de masques ou de gants à usage uniques. "Ce n'est pas nécessaire si l'on respecte les distances et surtout ces matériels sont réservé en priorité aux soignants" affirme le colonel Husson.

Ces mêmes mesures sont également mises en place au sein des gendarmeries qui restent ouvertes au public. Le colonel Husson précisant toutefois qu'il est demandé de ne se rendre dans les gendarmeries que pour les situations urgentes. De la même manière, le 17 reste le numéro de référence pour les urgences uniquement.

Brigade numérique

Pour toutes les questions ou situations non-urgentes, la gendarmerie renvoie à sa brigade numérique, un site internet qui permet de discuter en ligne et en direct avec un gendarme où que l'on soit sur le territoire national.