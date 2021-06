"Les gens se précipitent moins pour se faire vacciner" : les soignants berrichons craignent un relâchement

Les soignants berrichons s'étonnent de ne pas voir plus de monde dans les centres de vaccination. Avec le déconfinement et à l'approche des vacances, le docteur Laurence Philippe appelle les Berrichons à ne pas relâcher la vigilance et à prendre rendez-vous pour recevoir leur dose rapidement.

L'Indre et le Cher sont plutôt bons élèves en terme de vaccination. Mais les soignants berrichons constatent un essoufflement, un relâchement dans les centres de vaccination depuis quelques temps. "C'est une tendance nationale qui s'observe aussi chez nous, explique le docteur Laurence Philippe, présidente de la Communauté professionnelle territoriale de santé de Châteauroux. Le téléphone sonne moins, les gens se précipitent moins".

"On obtient des rendez vous plus rapidement et on est pas du tout envie que le rythme diminue pour vraiment atteindre notre objectif ensemble d'ici la rentrée", poursuit celle qui fait partie des responsables du centre de vaccination de Belle-Isle à Châteauroux.

On est en train de monter la côte et il ne faut vraiment pas qu'on reparte en arrière

"On a tous beaucoup souffert de cette crise, on a vraiment envie d'atteindre ce taux de vaccination qui nous permettrait de vivre mieux à la rentrée". Les scientifiques estiment qu'il faudrait que 80% de la population soit vaccinée pour atteindre l'immunité collective. Aujourd'hui, un peu plus de 244.000 Berrichons ont reçu une première dose, soit un habitant sur deux.

"Depuis le début de la crise, on remarque un comportement général qui fait que, quand on parle de nouvelles hospitalisations et de décès, l'angoisse monte et on va se faire vacciner, explique le docteur Laurence Philippe. Et puis, quand ça commence à diminuer, il y a moins de demandes. Là, il faut être rationnel, il faut garder cet objectif". Elle insiste également sur le rôle des parents pour convaincre leurs adolescents d'aller se faire vacciner.

Que faire si je veux partir en vacances au moment de ma 2e dose ?

À l'approche des vacances, elle tient à clarifier les conditions de la vaccination, car certains hésitent à prendre rendez-vous pour une première dose, en sachant qu'il faut réserver en même un créneau pour la deuxième injection. "Il ne faut pas que ce soit un frein, vraiment", insiste-t-elle. "La fenêtre de tir de la deuxième injection s'est beaucoup élargie. Donc, pour les gens qui partent très longtemps, il ne faut pas qu'ils prennent leur rendez-vous au même centre, mais sur leur lieu de résidence l'été, explique-t-elle.

"Mais pour ceux qui partent deux ou trois semaines, c'est possible de se faire vacciner, poursuit Laurence Philippe. Il y a une marge suffisamment importante pour que ce ne soit pas un frein pour commencer sa vaccination. L'objectif, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à être vacciné avant la rentrée".

Se faire vacciner grâce à la médecine du travail

La médecin indique que les salariés peuvent également avoir accès au vaccin anti-Covid grâce à la médecine du travail. "S'ils ne veulent pas aller dans un centre de vaccination à proximité de chez eux, ils peuvent contacter la médecine du travail, précise-t-elle. Les employeurs sont tous prévenus. Les salariés peuvent appeler, on va leur donner un rendez vous, on ne dit pas le motif, mais en tout cas, ils peuvent se vacciner sur leurs heures de travail".