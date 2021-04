Les goélands argentés et les citadins se volent dans les plumes

Il y a de plus en plus de goélands argentés en ville mais la cohabitation avec les humains ne se passe pas toujours bien : bruit, déjections, poubelles éventrées. Les mairies se mobilisent, notamment avec la stérilisation des œufs au printemps, mais avec des pincettes car l’espèce est mal en point.

Cris perçants, poubelles éventrées, agressivité à l’égard des humains : les goélands argentés ne font pas rêver nombre de citadins. Ces oiseaux marins qu'on surnomme souvent "mouettes" sont de moins en moins sur les plages et de plus en plus en ville. Les mairies tentent bien de les déloger, avec notamment des campagnes de stérilisation des œufs en avril et en mai, mais pas n’importe comment car il y a de moins en moins de goélands en France et l'espèce est protégée.

Pourquoi les goélands argentés s’installent en ville

Les goélands ont petit à petit déserté les littoraux où les habitants sont en voie de disparition pour s’installer en ville car ils y trouvent tout ce qu’il leur faut pour se nourrir et se loger. Nos ordures sont des garde-mangers bien plus garnis que ce qu’ils trouvent au bord de la mer. "En milieu urbain, ils trouvent de la nourriture et puis surtout, il y a beaucoup moins de prédateurs sur un toit que lorsqu'un oiseau niche en pleine nature, dans les marais où les renards, les sangliers peuvent perturber la reproduction" expliquait en 2019 à France Bleu Hérault Pierre Maigre, président départemental de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.

Et puis, comme l’explique Bernard Cadiou, biologiste spécialiste des oiseaux marins au journal Le Monde qui consacre un long article à ces oiseaux, on a arrêté de consommer leurs œufs depuis 1976 et la loi sur la protection de la nature. Ce qui a aussi provoqué une grosse augmentation des naissances.

Tant de goélands argentés que ça en villes ?

Le nombre de goélands a effectivement augmenté en ville d’après le rapport national de l’association Bretagne vivante cité dans Le Monde. Le nombre de couples reproducteurs de goélands argentés installés en ville est passé de 1.615 entre 1987 et 1989 à 20.050 entre 2009 et 2012. Et encore, pour les experts, ces chiffres sont très en deçà de la réalité. Un nouveau comptage est en cours. Résultats attendus pour 2022.

Comment les dissuader de s’installer ?

Pour lutter contre les nuisances provoquées par les goélands, les mairies sortent les grands moyens pour les déloger. A Brest, au Havre et Agen par exemple, la solution trouvée est de stériliser les œufs pour réguler l’espèce et limiter les problèmes posés par les volatiles : dégâts, salissures et agressivité contre les humains. Nice et Calais font pareil en intervenant sur les œufs. A Saint-Vaast-la-Hougue, on a même opté pour des rapaces ! "Le principe de mon intervention est simple : lancer un rapace (une buse) qui va aller attaquer les goélands. En en tuant un, il va effrayer l'ensemble de la colonie qui va quitter les lieux", expliquait le fauconnier Frédéric Plonka à France Bleu Cotentin en 2018. A Cherbourg, un effaroucheur sonore a aussi été testé.

En revanche à Boulogne-sur-Mer, on préfère utiliser des drones. Le but : survoler les toits des immeubles pour repérer ceux qui pourraient le plus attirer les oiseaux pour bien sûr les empêcher d’y installer leur nid et fonder une famille. Car quand c’est le cas, impossible après de les déloger car le goéland argenté est une espèce protégée. En 2018 par exemple, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé un arrêté préfectoral autorisant l'élimination de 80 goélands chaque été dans les îles Chausey, au large de Granville.

Pourquoi les goélands argentés sont protégés ?

Les goélands argentés sont protégés car leur nombre est en forte diminution. Leurs habitats le long de la mer sont de plus en plus réduits à peau de chagrin et ils ont de plus en plus de mal à y trouver de quoi se nourrir. Et comme le souligne le spécialiste Bernard Cadiou, même si la population de goélands argentés a bien augmenté après leur protection en 1976, ça ne compense absolument pas le déclin général de l’espèce. D’ailleurs l’UICN, l’Union internationale pour la conservation de la nature l’a classé dans les espèces menacées. Ce qui veut dire aussi que les villes ne risquent pas dans les années à venir une invasion de goélands argentés.