Les guêpes de retour en force en Alsace, quelles sont les erreurs à éviter...

Les guêpes font un retour en force en Alsace en cet été 2022. Les professionnels qui interviennent sur les nids constatent qu'ils sont plus précoces que l'année passée. Quel comportement adopter quand on découvre un nid? Réponse avec Aymric Knemp et Faruk Eryilmaz de la société Dard des villes.

Se retrouver face à une centaine de guêpes, dans son appartement, quand on rentre chez soi le soir, c'est ce qui est arrivé à une habitante de Soufflenheim début juillet 2022. Les guêpes s'étaient installées dans une cloison et avaient fini par grignoter tout le placo, faisant un trou dans le mur. Ce n'est pas exceptionnel selon Aymric Knemp et Faruk Eryilmaz de la société Dard des villes. Ces deux pompiers ont créé une société de destruction de nids de guêpe. "Les signes annonciateurs d'un nid de guêpes dans une cloison, c'est des grattements, qui ressemblent à ceux d'une souris, et des tâches jaunes." Dans ce cas, mieux vaut appeler rapidement un professionnels pour vous en débarrasser. Et pour éviter d'en arriver là, Dard des villes conseille de détruire le nid de guêpes avant qu'il n'ait le temps de se développer, et surtout avant de partir en vacances.

Intervention avec Dard des villes chez un particulier. Copier

Pas de mousse expansive, ni d'aérosol transformé en lance flamme ! "

Pour s'attaquer à un nid de guêpe, des bombes insecticides sont vendues dans le commerce. Mais selon les professionnels, elles ne sont efficaces que si le nid est repéré quand il est encore très petit. Ensuite, il faut se tourner vers une société spécialisée. Et surtout éviter certaines erreurs. "Il ne faut pas boucher l'entrée, les guêpes vont tout faire pour trouver une autre issue, pas de mousse expansive, pas d'essence, ni de bombe aérosol transformée en lance flamme, pas de batte de base-ball, ni de jet d'eau, ces techniques ne marchent pas."

"Il ne faut pas boucher l'entrée d'un nid." Copier

On vit avec des insectes, si on est dérangé pendant un repas, ça fait partie de la vie!"

Quant à la guêpe qui vient se servir quand on passe à table en terrasse, difficile de l'éviter en ce moment. Là non plus il n'y a pas de remède miracle. Il faut rester calme et faire attention à ne pas l'avaler. "On nous a donné des recettes de grand-mère, mélange de vinaigre avec de la menthe, exposé en plein sud, du marc de café brûlé... On n'a pas de retour scientifique. Certains mettent aussi une petite assiette plus loin pour les guêpes, mais elles vont quand même venir là où il y a beaucoup de nourriture." Conclusion, "on vit avec des insectes, si on est dérangé pendant un repas, ça fait partie de la vie!"