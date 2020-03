Les habitants de Charleville-Mézières s'entraident pour les courses du quotidien, via une page Facebook

Au départ Nicolas Riquet voulait juste tuer le temps en cette période de confinement, mais une semaine après avoir créée sa page "Soutien aux Carolomacériens", l'activité est telle qu'elle lui prend 8h par jour : "Il y a de plus en plus de référents dans les quartiers et je fais aussi le lien entre eux et ceux qui ont besoin d'aide", explique ce sommelier de profession.

C'est en pensant à ses propres voisins, parfois âgés, que Nicolas a eu l'idée de cette page d'entraide : "Je me suis dit qu'ils n'étaient pas tous préparés au confinement, qu'ils n'avaient peut-être pas eu le temps de faire des courses ou de récupérer leurs médicaments". Alors quitte à faire ses propres courses, autant en faire aussi pour ceux qui ne peuvent pas sortir, voilà la logique.

En quelques jours seulement, ce sont près de 50 référents implantés dans quasiment chaque quartier de Charleville-Mézières, qui se sont faits connaître. C'est le cas de Virginie : "J'ai aidé trois personnes jusque-là, dont une dame de 81 ans qui m'a dit qu'elle était capable d'aller faire ses courses, mais ses enfants lui ont interdit de sortir et lui ont donné mon numéro ! Je vais de temps en temps lui acheter des produits frais, dans les magasins que je fréquente pour moi".

La confiance, la solidarité, mais aussi le respect des gestes barrières sont les maîtres-mots de ce système et Marc, référent pour le quartier Mont-Olympe, l'a bien compris : "J'essaie de me couvrir la bouche, je prends des lingettes pour les mains et surtout je reste loin des personnes que j'aide. Ils mettent l'argent dans une enveloppe sur le palier ou un rebord de fenêtre et je leur donne les courses de la même façon".

"On se sent utile. C'est normal de faire ça. Ca recrée du lien"

Malgré cette distance imposée, Marc est ravi de participer à cet élan de solidarité : "Ce serait presque de la non-assistance à personne en danger de ne pas le faire", dit-il.