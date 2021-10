Les habitants de Jenlain n'ont plus de médecin, il ne peut plus exercer faute de pass sanitaire

Grégory Pamart se dit "peiné" de ne pas recevoir ses patients depuis plus de 3 semaines car il estime que même non vacciné il n'est pas plus dangereux pour ses patients qu'un médecin vacciné car jusqu'à présent il faisait 2 tests par semaine.

Pour défendre sa position, il se réfère à la loi Kouchner de 2002 sur les droits des malades selon laquelle "aucun acte médical, aucun traitement, ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ».

Le père de 4 enfants se dit prêt à ne plus exercer pour respecter ses convictions

Si je ne suis pas prêt à ça, ça veut dire que j'accepte que la médecine fasse violence aux gens. Quelle sera la médecine de demain ? Est-ce que la seule chose que j'ai à faire c'est de suivre des protocoles et des recommandations ? ou est-ce que la chose la plus importante que j'ai à faire c'est de m'intéresser à la personne en face, que je dois soigner non pas comme je voudrais qu'il soit soigné mais comme lui aimerait être soigné

Le médecin de 33 ans se laisse jusqu'au 31 décembre pour prendre une décision.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

"Comportement complètement irresponsable" pour le maire

En attendant, c'est l'incompréhension pour les patients notamment les personnes âgés qui ne sont pas mobiles, déplore le maire Johan Drumaux qui pense aussi aux personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui ont besoin de renouvellement de prescriptions. Même les jeunes sont dépités par cette fermeture de cabinet, comme Maxime Sagniez, patron d'une brasserie et papa qui s'inquiète pour les consultations pour les enfants en cas d'urgence.

Une situation d'autant plus tendue selon Johan Dremaux, que les médecins alentours sont déjà débordés et qu'ils peuvent difficilement absorber une nouvelle patientèle. Le maire qui est très remonté contre le médecin installé depuis 1 an et demi dans la commune.

Je suis en colère contre le médecin du village qui selon moi prend les gens en otage, il n'a pas le souci de sa patientèle, pas le souci de ses confrères. Je trouve ce comportement insensé, complètement irresponsable et anti-républicain

Au 30 septembre, plus de 98% des médecins étaient vaccinés dans le Nord selon l'agence régionale de santé qui conseille aux patients qui se retrouvent sans médecin de contacter le conciliateur de l'assurance maladie pour trouver une solution.