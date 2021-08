Les habitants de La Rabaterie à St-Pierre-des-Corps peuvent se faire vacciner contre le Covid sans rendez-vous

En plus du Sanitas à Tours, c'est un autre quartier dit prioritaire de la Métropole tourangelle qui bénéficie d'un centre de vaccination temporaire et surtout sans rendez-vous.

Jusqu'à ce vendredi 6 août, tous les habitants de la Rabaterie à St-Pierre-des-Corps peuvent y recevoir leur toute première injection contre le Covid. Ça se passe chaque matin de 9h à 13h, directement dans les locaux du laboratoire ABO + au cœur du centre commercial du quartier.

Jouer la carte de la proximité pour attirer les non-vaccinés

Dans ce quartier, la couverture vaccinale est 10 % inférieure à la moyenne départementale. " En étudiant les données sur la métropole, force est de constater que la population plus précaire, avec des problèmes d'accès notamment à l'informatique est moins vaccinée", confirme Laurent Salsac, vice-président de la Communauté professionnelle de santé sur la Métropole et qui gère ce centre temporaire. " Or, qui dit moins vacciné, dit majoration du risque de transmissibilité du virus, et moins de protection des formes graves. Qui plus est avec ce variant delta qui peut potentiellement se transmettre de façon aussi importante que la varicelle chez une population qui vit souvent dans la promiscuité.".

On veut vraiment toucher les gens de St-Pierre-des-Corps, les travailleurs pauvres, les réfugiés, tous ceux qui bénéficient de l'Aide Médicale d'Etat...", Laurent Salsac

"Pas mal d'étrangers sont venus nous voir ce lundi matin", témoigne Pierrette, la médecin retraitée du centre. "Mais aussi des gens qui disent que de toute façon leur patron finira par le leur imposer. Et qui préfèrent anticiper. Idem pour des scolaires pour leurs futures activités sportives et de loisirs. Et tout ceux qui viennent en traînant les pieds mais qui viennent quand même".

Pour cette première matinée d'ouverture, une quarantaine de personnes ont reçu leur première injection. Une quarantaine sur 140 doses maxi. Jusqu'à ce vendredi, le centre temporaire de St-Pierre-des-Corps peut vacciner jusqu'à 700 personnes. Il rouvrira ses portes la semaine du 23 août pour réaliser les secondes injections.