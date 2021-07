Les habitants de Laffrey retrouvent leur eau du robinet

Depuis 10h ce vendredi matin les habitants de Laffrey peuvent à nouveau consommer sans problème leur eau du robinet. En fait ils n'auraient couru aucun danger à la boire cette semaine mais la précaution imposait de faire des analyses et de proposer de l'eau en bouteille. Selon l'Agence régionale de santé la qualité de l'eau est tout à fait normale dans le réseau et la pollution qui avait été constatée n'a finalement jamais été assez importante pour mettre en danger leur santé. L'affaire avait démarré dimanche avec une odeur nauséabonde d'hydrocarbure de l'eau sortant du robinet. Une odeur à laquelle nous sommes particulièrement sensible même si la source est en petite quantité. Reste à tenter de déterminer la provenance de cette pollution légère et passagère, au niveau du captage situé à 17m sous le lac de Laffrey. Des analyses complémentaires devraient permettre de déterminer dans un premier temps de quel type d'hydrocarbure il s'agit. La commune possède deux autres captages qui eux n'ont pas été concernés du tout.

à lire aussi Eau polluée à Laffrey en Isère : la mairie et la préfecture recommandent de ne pas la consommer telle quelle