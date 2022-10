Les habitants de Meslay-du-Maine vont avoir accès à un ophtalmologue plus rapidement

Les habitants du Sud-Mayenne vont pouvoir plus rapidement faire un contrôle de leurs yeux. Une orthoptiste vient de s'installer à Meslay-du-Maine, elle travaille en collaboration avec une ophtalmologiste à Laval qui valide ses examens ce qui permet de réduire drastiquement le délai pour avoir un rendez-vous et d'assurer une meilleur prise en charge.

ⓘ Publicité

"C'est un peu de la délégation de tâches, explique Océane Guignard, fraîchement installée avec des appareils de dernière génération, elle me fait confiance. J'ai une formation médicale. Je suis capable de déceler quelques problèmes, après je suis pas docteur non plus. Mais s'il y a quoi que ce soit, je le note. Et de toute façon, elle contrôle les dossiers. Il n'y a pas de visio, ce n'est pas de la télémédecine."

Dans le cabinet installé dans un préfabriqué, tous les appareils sont neufs, de dernière génération. Océane Guignard n'est pas médecin mais l'orthoptiste peut réaliser les examens de contrôles nécessaires à un renouvellement de lunettes par exemple. Les résultats sont ensuite envoyés à une ophtalmologue lavalloise.

Après validation par l'ophtalmo, une ordonnance est envoyée par la Poste ou par mail dans la semaine qui suit le rendez-vous. Le cabinet de Meslay-du-Maine est réservé aux patients de 6 à 65 ans, les moins à risques d'avoir des pathologies lourdes à traiter.

"Le but, c'est que les plus jeunes et les plus âgés d'entre nous puissent avoir plus facilement accès à l'ophtalmologie directement."

Après deux semaines de consultations, Océane Guignard tire déjà un bilan positif, pour elle et ses nouveaux patients. "Ce sont généralement des patients du coin qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir rendez-vous ou dans longtemps. Ils ont besoin de renouvellement de lunettes, de lentilles et ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui les prennent ou pas assez rapidement. Et du coup, ils sont très contents."

Pour avoir un rendez-vous, il faut compter une semaine pour l'instant. Une fois par mois, l'ophtalmologiste sera présente à Meslay-du-Maine pour les patients qui ont besoin d'une consultation plus poussée.