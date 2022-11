Les habitants des déserts médicaux de Lorraine face à l'absence de docteurs

Les médecins manquent à l'appel dans de nombreux secteurs de Meurthe-et-Moselle. C'est la conclusion des cartes dévoilées ce mardi par l'UFC que Choisir. L'association de consommateurs a étudié l'état des déserts médicaux en France, en ce qui concerne les généralistes, les ophtalmologues, les pédiatres et les gynécologues. Sans surprise, la Lorraine n'est pas épargnée.

Les cartes des déserts médicaux en France - UFC Que Choisir

En Meurthe-et-Moselle, le secteur de Blâmont-Baccarat est l'un des moins dotés en généralistes : 6 pour 10 000 habitants selon l'Agence régionale de Santé, c'est deux fois moins qu'au centre-ville de Nancy. "C'est compliqué", regrette Denis, habitant de Neufmaisons, près de Badonviller. Dans les environs, un pôle de santé est ouvert, mais certaines spécialités sont introuvables. "Je suis allé à Strasbourg pour voir un ophtalmo", confie-t-il.

De son côté, Henri, habitant de Blâmont, va moins loin. Son ophtalmo se trouve du côté de Sarrebourg, "mais il va partir à la retraite". Dans ces cas-là, il faut donc s'adapter et trouver des solutions comme on peut. "Ils prennent au-dessus de 70 ans à l'hôpital de Lunéville donc on y va avec mon épouse", explique-t-il. Mais là encore, il faut enchaîner les kilomètres.

