Valognes, France

La nouvelle est tombée la semaine dernière, sans surprise mais avec beaucoup d'aigreur. Le Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de Valognes sera désormais délocalisé, de nuit le week-end, à Cherbourg. La direction du centre hospitalier public du Cotentin a reçu l’autorisation de l’agence régionale de santé le 3 janvier. Pour les syndicats c'est mettre en danger la population des marais en augmentant selon eux d’au moins quinze minutes le temps d’intervention. Les habitant des marais sont scandalisés : "on aura le temps de mourir 10 fois si les secours viennent de Cherbourg, et si on fait un AVC ou une crise cardiaque ?"

De leur côté les syndicats hospitaliers dénoncent aussi les inégalités de territoire _: "un patient d'Equeurdreville sera soigné plus rapidement qu'un habitant de Picauville par exemple", _selon Caroline Avoine de la Fédération Autonome

Dans un communiqué le direction de l'hôpital affirme que "le positionnement à Cherbourg permet de mutualiser l’équipage médecin - infirmière avec le service des urgences sur une période qui restait en effectif médical restreint "