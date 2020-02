Les habitants des Milles ne sont pas inquiets de l'arrivée des rapatriés de Chine

Aix-en-Provence, France

Le deuxième avion de rapatriés s'est posé à Istres ce dimanche 2 février. 84 personnes sont confinées à l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. A une centaine de mètres de là, le cœur du village des Milles. Cette journée est un dimanche comme les autres pour eux. Au bar, la télévision diffuse des images du village mais ici pas d'inquiétude.

Des habitants loin de la psychose

Sandrine est compréhensive: "il faut bien qu'ils soient quelque part. On ne va pas rentrer dans la psychose". Jérôme est même venu au plus près du site de confinement par curiosité et lui il l'affirme: "on n'a rien à craindre".

Une réunion aux Milles pour rassurer la population

Une réunion va se tenir à la salle des Vignerons, aux Milles, mardi 4 février à 10h pour informer la population. La maire d'Aix en Provence, Maryse Joissains a décidé d'organiser cette réunion pour "que le système de sécurité soit expliqué à tout le monde" pour rassurer notamment les employés de la zone d'activité des Milles.