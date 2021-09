Les Hautes-Pyrénées, département bon élève pour la vaccination des 12-17 ans

Plus de 82% des 12-17 ans ont reçu au moins une première dose de vaccin dans les Hautes-Pyrénées, un mois après la rentrée et le lancement de la campagne de vaccination dans les collèges et les lycées. Un chiffre bien au-delà des moyennes nationales et régionales.

Un mois après la rentrée des classes et le lancement des opérations de vaccination dans les établissements scolaires, les Hautes-Pyrénées affichent de bons résultats en terme de couverture vaccinale des adolescents. A ce jour, plus de 82% des 12-17 ans ont déjà reçu une première dose de vaccin, ce qui fait du département l'un des meilleurs élèves de la région Occitanie, et même de France.

Dix points au-dessus des moyennes nationales et régionales

La moyenne nationale atteint le chiffre de 69% des 12-17 ans vaccinés, un tout petit peu en dessous de la moyenne régionale, avec une vaccination à 70%. Les Hautes-Pyrénées sont dix points devant ces moyennes, et affiche également des bons scores pour ce qui est des schémas vaccinaux complets : 70% des 12-17 ans ont déjà reçu deux doses.

Ces bons chiffres, c'est grâce notamment à des opérations de vaccination déployées dans les collèges et les lycées pour les élèves volontaires. Depuis la rentrée, en Hautes-Pyrénées, chaque établissement du département a reçu la visite d'une équipe mobile de vaccination. En tout, près de 600 doses ont été injectées.

Un dispositif dont se félicite Thierry Aumage, l'inspecteur académique pour le département : _"nous sommes un des rares départements français à avoir proposé ce modèle là_, où l'on n'a pas besoin de s'inscrire dans un centre de vaccination, de ne pas avoir à se déplacer". Un dispositif qui permet aussi de toucher les populations rurales, loin des centres de vaccination.

Vacciner les populations excentrées

C'est le cas des élèves de l'un des derniers établissements à avoir été visité par les équipes mobiles de vaccination, le collège Astarac Bigorre, à Trie-sur-Baïse, au nord-est du département. Il est à 25km du centre de vaccination de Lannemezan, et à 30 km de celui de Vic-en-Bigorre. "On est quand même très excentrés" reconnaît la principale, Sophie Rochais-Touzanne, "on sait que c'est quand même compliqué de se déplacer pour les familles jusqu'à un centre de vaccination". Elle se réjouit donc de pouvoir bénéficier d'une opération de vaccination "clés en main" directement sur place, que les parents attendaient avec impatience. En tout, 16 élèves sur 217 se sont inscrit pour recevoir une dose, un ratio élevé selon la principale.

Ces opérations dans chaque établissement vont se poursuivre, "par souci d'égalité territoriale" selon les autorités. En octobre, les équipes mobiles feront à nouveau le tour des collèges et des lycées pour les deuxièmes doses.