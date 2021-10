Les Hauts-de-France en "phase pré-épidémique" face à la bronchiolite

L'épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire d’origine virale qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans, est en train de faire son retour en France. On en parle avec François-Marie CARON, pédiatre à la clinique Victor Pauchet et au CHU d'Amiens.

Bronchiolite, grippe, gastro, les maladies saisonnières reviennent en force en ce moment. Les Hauts-de-France font partie des régions les plus touchées. Le conseil scientifique a alerté sur une recrudescence des maladies saisonnière en cette fin d'année.

-Faut-il s'en inquiéter?

"C'est tout à fait normal que ces maladies arrivent. On est au début de l'automne. Les virus arrivent chaque année. Il y a une petite inquiétude. De fait, ça sera un peu plus intense parce que l'an dernier, on était particulièrement protégé avec toutes les mesures barrières et donc on a une épidémie beaucoup moins importante que d'habitude. Et donc, on s'attend à ce que, comme les enfants n'ont pas été immunisés" répond François-Marie CARON, pédiatre à la clinique Victor Pauchet et au CHU d'Amiens.

-Selon le dernier avis du conseil scientifique, l'épidémie de bronchiolite pourrait être de grande ampleur "compte tenu d'un déficit significatif d'immunité collective acquise pour les enfants nés après mars 2020." Qu'est-ce que ça veut dire?

"C'est-à-dire que les enfants qui sont restés à la maison, qui ne sont pas allés en crèche, en nourrice à cause de la crise sanitaire. Ils sont moins malades et ils sont plus malades quand ils arrivent à l'école. Et donc, les enfants de l'an dernier, ont été moins exposés. D'autant qu'on appliquait beaucoup plus les gestes barrières. Cette année ça va circuler beaucoup plus."

-Quels sont les bons gestes à avoir si on voit que notre enfant a du mal à respirer?

"C'est surtout important de réagir vite pour les enfants de moins de trois mois, et en particulier moins de six semaines. C'est vrai que si jamais les enfants se mettent à être complètement prostrés, fatigués, tellement ils toussent et surtout n'arrivent plus à manger au moins la moitié de leur biberon, là, il faut appeler en urgence le médecin. Mais sinon, en général, ça finit par passer."

Les médecins qui appellent de manière générale à continuez d'appliquer les gestes barrières. La campagne de vaccination contre la grippe commence le 26 octobre.