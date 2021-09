Les Hauts-de-France, "région la plus touchée par les maladies cardiaques", alerte le Pr Christophe Tribouilloy

Deuxième cause de décès en France, les maladies cardiaques font plus de dégats en Hauts-de-France que dans toute autre région française. Pour la Journée mondiale du Coeur, le professeur Christophe Tribouilloy, chef du pole cardio-vasculaire au CHU d'Amiens était l'invité de France Bleu Picardie.

Ce mercredi marque la Journée mondiale du Cœur, un événement mis en place pour sensibiliser aux maladies cardiaques. Le professeur Christophe Tribouilloy est le chef du pôle cardio-thoracique-vasculaire au CHU d'Amiens. Pour lui, ces pathologies ne doivent pas être prises à la légère : "Au niveau français, les maladies cardio vasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France après le cancer, et même la _première cause chez les plus de 65 ans_. On déplore chaque année en France 140 à 150 000 décès par maladie cardiovasculaire, ça fait 400 par jour. A titre de comparaison les accidents de la route, ce sont 9 décès par jour".

Des maladies très répandues

Ce sont des pathologies multiples et au total extrêmement fréquentes : "Presque 1 Français sur 4 prend un traitement. _Dans les Hauts de France on a une surmortalité de 30% par rapport à la moyenne nationale_, loin devant la Normandie, deuxième. Les symptômes sont divers, il peut s'agir d'essoufflement, de douleurs thoraciques ou d'un membre. Les maladies cardio-vasculaires sont très liées au vieillissement de la population et à des conditions socio-économiques défavorables, ce qui explique ce haut taux dans les Hauts de France.".

Les facteurs de risques sont bien sûr connus. Avant tout la vieillesse, mais pas seulement : "On a progressé dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires, mais si on veut vraiment réduire la mortalité, cela passe par la prévention. Lutter contre les facteurs de risques comme le tabagisme, la sédentarité, le surpoids, et surveiller l'hypertension artérielle, le diabète ou encore le cholestérol".

L'activité physique, meilleur outil de lutte

Pour Christophe Tribouilloy, l'éducation est absolument fondamentale. : "Il y a des choses très simples et pas chères. _L'activité physique est extrêmement efficace pour réduire ces maladies_. La pratique sportive ou la marche, prendre les escaliers sur son lieu de travail, amener ses enfants à l'école à pied". Il faut aussi éviter le surpoids : "C'est un gros problème dans notre région, on a un taux de surpoids considérable chez les jeunes. Le surpoids va favoriser le diabète, l'hypertension, tous ces facteurs qui font le lit des maladies cardiovasculaires. Et attention aux écrans chez les enfants, c'est un facteur de sédentarité".

Au CHU d'Amiens, la Journée mondiale du cœur se manifeste par une journée consacrée en particulier au souffle au cœur : "Il y a des maladies très mal connues qui sont celles des valves cardiaques. Or elles sont fréquentes, 10 à 15% des plus de 65 ans. Donc on organise une journée avec un stand dans le hall du CHU d'Amiens Sud pour donner des informations sur ces maladies, montrer comment on les traite, des prothèse valvulaires mises en place par les chirurgiens. Ceux qui le voudront pourront être auscultés sur place pour dépister ces éventuelles maladies". Ces stands sont proposés ce mercredi 29 septembre de 9h à 16h.