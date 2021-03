Les Hauts-de-France vont transférer des patients covid vers la Belgique

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a annoncé travailler à l’organisation de transferts de patients vers la Belgique pour désengorger les hôpitaux de la région. Des lits de réanimation vont être mis à disposition à Tournai, Courtrai, Furnes, Charleroi et Roeselare.

Des patients covid des Hauts-de-France vont être transférés vers la Belgique. Face à la saturation des services de réanimation dans la région, l'ARS des Hauts de France travaille à l'organisation de transferts vers la Belgique. Ainsi l’Agence régionale de santé, en lien avec le Centre de crise sanitaire, et avec le Samu et les services fédéraux et locaux belges, travaille actuellement à l’organisation de transferts de patients en soins critiques vers des établissements de santé belges.

"Ces transferts concerneront des hôpitaux belges frontaliers, partenaires habituels des hôpitaux français dans le cadre d'accords transfrontaliers. Ils pourraient être organisés dès" mercredi "ou dans les prochains jours selon les capacités d'accueil disponibles, l'éligibilité de patients et l'accord des familles", a précisé l'ARS dans un communiqué. Il s'agira cette fois d'une opération moins lourde à organiser, "probablement" au départ d'établissements hospitaliers proches de la frontière, notamment de la Métropole européenne de Lille, a-t-on indiqué à l'ARS.

Au total 5 lits de réanimation devraient être mis à disposition pour les patients français dans les hôpitaux de Tournai, Courtrai, Furnes, Charleroi et Roeselare. Un premier transfert de patient pourrait avoir lieu ce mercredi de Dunkerque vers l'hôpital de Furnes. Depuis un mois, plus de 90 patients en réanimation ont déjà été transférés de l'hôpital de Dunkerque vers d'autres établissements, dont cinq en dehors de la région. Ce sont les premiers transferts de patients vers l'étranger pour cette nouvelle vague de l'épidémie, la dernière fois c'était en novembre quelques patients avaient été acheminés en Allemagne.