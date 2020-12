Les Herbiers : Eugénie, 7 ans, sera le plateau du Téléthon sur France 2

Eugénie Couëdel, âgée sept ans, sera ce week-end sur la plateau de France 2 pour participer au Téléthon. Elle avait déjà participé à l'émission, il y a deux ans avec Pascal Obispo comme parrain du Téléthon 2018.

Eugénie avec Pascal Obispo lors du Téléthon 2018

"Le traitement a changé sa vie"

Eugénie vit aux Herbiers en Vendée. Elle souffre d'une amyotrophie spinale pour laquelle elle a la chance d’être traitée depuis plus de trois ans. Sa maman raconte comment ce traitement a changé la vie d'Eugénie. "S'il n'y avait pas eu ces traitements, les muscles d'Eugénie se seraient atrophiés", raconte Caroline Couëdel. Eugénie fait aujourd'hui des choses qu'elle ne faisait pas auparavant. Elle arrive à boire normalement dans des grands verres et bien remplis. Elle peut ouvrir les bouchons de stylos. Elle arrive à couper avec des ciseaux. Eugénie est scolarisée en CE2. "Elle a cette joie de vivre", raconte sa maman. Elle va à la musique comme les autres, elle fait du sport un peu adapté. "Ce traitement lui redonne de la force et à nous de l'espoir", dit la maman d'Eugénie.

Eugénie chez elle aux Herbiers en Vendée

Grâce à la thérapie génique, ces enfants vivent

Caroline Couëdel se souvient quand elle a appris la maladie d'Eugénie en 2014. Les médecins à l'époque lui avaient expliqué qu'ils allaient traiter les conséquences de la maladie avec un corset et un fauteuil. Il n'y avait pas de traitement. "Les choses ont changé en très peu de temps et aujourd'hui grâce à la thérapie génique, ces enfants vivent, alors qu'avant il ne vivaient pas et certains aujourd'hui vont jusqu'à marcher".

La 34e édition du Téléthon débute ce vendredi et se terminera dans la nuit de samedi à dimanche. Un numéro de téléphone pour faire un don : le 3637.