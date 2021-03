Les héros du confinement : aux côtés des personnels de l'hôpital d'Annecy

Au Centre hospitalier Annecy Genevois, il y a un an jour pour jour, le 17 mars 2020, l'annonce du confinement a été vécue comme un soulagement nous explique le docteur Jean-Marc Jacquier, le chef du pôle médecine du CHANGE. "On était soulagé des mesures qui étaient annoncées parce qu'on voyait que ça montait, ça montait, ça montait ... ça faisait quelques semaines qu'on disait : pourvu qu'on nous confine" raconte-t-il. Les hôpitaux étaient sous tension. Les soignants craignaient la suite.

Une décision qui a permis au personnel hospitalier de travailler dans des conditions plus sereines. Même s'il n'exclue pas les conséquences des déprogrammations. "Bien sûr, il y a eu des inconvénients avec le confinement. Quand on l'analyse a posteriori , il y a des gens qu'on n'a pas pu admettre tout de suite à l'hôpital, mais c'était pour pouvoir préserver cet afflux de patients" admet le docteur Jacquier.

Le chef du pôle médecine de l'hôpital d'Annecy Jean-Marc Jacquier répond aux questions de Richard Vivion

Le bilan, après un an : bien sûr qu'on a avancé, sur le plan thérapeutique. Sur le plan de la gestion aussi, avant on ne savait pas combien de temps les garder. Maintenant, on sait - le docteur Jacquier, chef du pôle médecine de l'hôpital d'Annecy

Le docteur Jean-Marc Jacquier à l'hôpital d'Annecy se souvient avoir vécu le confinement il y a un an comme un soulagement © Radio France - Richard Vivion

Les applaudissements du début de crise ont désormais disparu... mais pour le docteur Jacquier, "je m'en fous. Moi je veux continuer à prendre en charge les gens. Qu'on nous applaudisse c'était très, très bien, mais à un moment, je crois qu'on fait ce qu'on a à faire. On a à être considéré, oui, applaudi non."

Au laboratoire du CHANGE, jusqu'à 350 tests PCR sont effectués chaque jour. Le travail est répétitif. Depuis plus d'un an de crise sanitaire, une certaine lassitude s'est installée pour Céline Paris, technicienne de laboratoire. Heureusement, il y a "de l'entraide, de la solidarité. Les chefs sont présents et nous soutiennent. On essaye d'être les unes avec les autres, et de se relayer pour avoir des petits moments de calme certains weekends."

Céline Paris, technicienne de laboratoire, répond aux questions de Richard Vivion pour France Bleu Pays de Savoie

On parle beaucoup des soignants - pour 97% des Français selon un sondage Odoxa pour France Bleu, ce sont eux les vrais héros de la crise - Mais derrière eux, dans un hôpital, il y a aussi tout ce personnel qui s'occupe de l'équipement, essentiel à la marche d'un centre hospitalier.

Christophe Logier, le responsable du centre technique et logistique de l'hôpital d'Annecy

Christophe Logier est le responsable du centre technique et logistique de l'hôpital. Il y a un an, il s'en souvient, l'hôpital était sous tension. Son objectif principal était alors de trouver les équipements nécessaires, pour permettre aux soignants de travailler dans de bonnes conditions et sereinement, "surtout les masques, les blouses. Il fallait aussi connaitre et envisager la prochaine consommation de nos services". Il y a un an , il y avait "une crainte. Comme les soignants, à ce moment-là, on était dans l'inconnu. On ne savait pas comment mener cette guerre" rappelle Christophe Logier.