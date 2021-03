Les héros du confinement : "une année historique" pour Olivier Rogeaux, infectiologue à Chambéry

Sept élèves de seconde au Lycée Vaugelas de Chambéry participent à la "France Bleu Classe média" accompagnée par France Bleu Pays de Savoie. L'éducation aux médias passe par la pratique comme en témoigne l'interview de 38 minutes qu'ils viennent de réaliser au sein de l'établissement savoyard. Le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue au centre hospitalier Savoie-Métropole, basé à Chambéry, est venu leur parler des fausses informations autour du Covid-19 et aussi de son quotidien depuis un an. Maya, Amaya, Romane, Diana, Emma, Corentin (à la perche son, bravo !) et Tao composent l'équipe des sept fantastiques.

France Bleu Classe Média : D'abord, en quoi consiste le métier d'infectiologue ?

Olivier Rogeaux : Le métier n'était pas très connu avant la crise du Covid. C'est un médecin qui s'occupe de l'ensemble des maladies infectieuses, et notamment les maladies tropicales qui restent la première cause de mortalité sur la planète, je le rappelle. Les bactéries, les virus... des gens qu'on nous amène avec de la fièvre dont on cherche l'origine... etc

Un an après, comment va votre service ?

Le service tient. On est dans une crise qui dure depuis un an et il faut bien avouer qu'il y a de la fatigue. A part une amélioration cet été, on a eu une charge de travail constante très lourde avec la prise en charge des" patients Covid". La fatigue n'est pas que physique. Elle est psychologique parce qu'on voit beaucoup de gens mourir. Au pic de la seconde vague, nous avions cinq décès par jour et je vous garantis qu'on ne s'y habitue jamais. C'est beaucoup. Ce qui était dur, c'était notre impuissance. On n'a jamais trié les malades, même si ça a été limite. Sauf que pour certains, âgés, très affectés par la maladie, la réanimation ne les servait pas. On les a accompagnés. Psychologiquement, ce sentiment d'impuissance est très difficile à vivre pour les équipes.

Et vous, comment vous sentez-vous ?

Je vais bien... On a des décisions importantes à prendre en permanence. On a quelque part la vie des gens entre nos mains. Et il faut être sûr de bien orienter les services, les malades... On doit toujours prendre du recul. C'est à la fois stimulant et usant.

La surcharge de travail s'est-elle ressentie sur la qualité des soins ?

On a appris alors on est un peu meilleurs. On est plus efficaces dans le soin et l'accompagnement des familles. Je ne dis pas qu'on est parfaits, mais on s'améliore. (Rires)

Le Doc face aux jeunes reporters © Radio France - Christophe Van Veen

La parole des scientifiques a beaucoup fluctué dans le temps. Ressentez-vous une forme de défiance sur les vaccins par exemple ?

Nous, on voit encore tous les jours des gens mourir dans notre service. On a la chance d'avoir des armes. Je prends un exemple. Vous allez au combat avec une armure nouvelle, le vaccin, qui a été essayée sur plusieurs millions de personnes. On voit que cette armure protège à 90 %. Certains préfèrent ne pas faire confiance et s'interrogent sur des effets secondaires dans dix ans. Qui croire ? Aujourd'hui, avant de vous voir, je rencontre une dame qui voulait nous revoir parce que sa mère est décédée du Covid à l'hôpital, elle voulait comprendre. On discute et je luis dis : "Vous êtes dans la tranche d'âge éligible au vaccin. Est-ce que vous allez le faire ?" Et elle me dit : "Non, je ne préfère pas, je n'ai pas confiance, je ne supporte pas les vaccins, etc..." C'est étonnant. Elle a vu sa mère mourir. Elle est potentiellement à risque. Elle refuse le vaccin. L'esprit humain est parfois curieux.

Est-ce que vous pensez qu'on va devoir vivre avec le Covid ? Reviendra-t'on à une situation normale ?

Une situation normale, oui, mais avec peut-être des modes de vie différents. De toute ma carrière d'infectiologue, c'est la première fois que je ne vois passer aucune grippe saisonnière, et ça, on le doit à l'efficacité des gestes barrières : le masque, le lavage des mains et la distanciation physique. Si 60-70 % de la population sont vaccinés - à commencer par les personnes à risque, on pourra retrouver une vie normale. Sans savoir encore qu'elle sera la fréquence pour se refaire vacciner. Je n'aime pas faire de prédiction. Les gestes barrières devraient durer encore quelques mois.

Ce Covid, est-il vraiment un moment historique ?

Oui, c'est la première fois que le sanitaire prend le pas sur l'économie, mis à part les grosses épidémies de peste. Moi qui suis plus âgé que vous, je n'ai jamais vu ça. Sans parler de sa transmissibilité. L'évolution des connaissances s'est faite à une vitesse vertigineuse. Lors de l'apparition des premiers cas, j'étais persuadé que l'épidémie serait cantonnée en Chine. Le problème de cette maladie, c'est que un cas sur deux était asymptomatique, indétectable. Sans le vouloir, on le transmets. "Tester, tracer, isoler" était particulièrement compliqué à mettre en place. Moi qui ai travaillé sur le sida en Afrique, j'insiste sur le fait que si on veut s'en sortir, il faudra du vaccin partout, dans les pays pauvres. Il faut raisonner mondial.